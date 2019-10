Kim Jong-un, el "mocoso malcriado" que comenzó a utilizar armas a los 3 años

El dictador norcoreano Kim Jong-un sigue siendo uno de los líderes mundiales más enigmático. Conocido por su mano dura y determinación, pero poco se sabe sobre la vida del dictador. Su vida es un misterio. Incluso cuando era niño. No existen imágenes, no hay datos, ni siquiera se sabe realmente cual es su fecha real de nacimiento o cuantos hijos tiene. Sólo algunas informaciones interesadas para ensalzar su figura.

Los funcionarios leales a la dinastía Kim hicieron circular muchos mitos sobre el futuro líder para lograr convertirlo en una figura de culto, admirada por todos. Así, afirmaron que comenzó a usar un arma cuando tan sólo contaba con tres años y que era capaz de acertar a una bombilla desde una distancia de 100 metros. Su destreza no acaba ahí, sino que con ocho años ya podía conducir un camión a 80 millas por hora (128 km/h), informa "Mirror".

Sobre su vida adulta tampoco se conoce mucho. Tan sólo se sabe que está casado desde 2009 con Ri Sol Ju, de entre 28 y 33 años, con la que ha tenido varios hijos. Según el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, tiene tres hijos y tuvo que ser la estrella de la NBA y amigo del dictador Dennis Rodman el que desvelara el nombre de sus dos hijos mayores en 2013, cuando le dijo a los periodistas que conoció a "su bebé Ju Ae y también hablé con Ri". Según la inteligencia surcoreana, el tercer hijo de Kim Jong-un nació en 2017, aunque se desconoce si fue una niña o un niño. Otras fuentes indican que sólo tiene dos niños.

Sobre su fecha de nacimiento también se ha especulado mucho. La oficial indica que nació el 8 de enero de 1982, pero los servicios de inteligencia de Corea del Sur afirman que en realidad nació dos años después. Esta modificación fue hecha para que pareciera mayor y más maduro cuando tomó el control en 2011 tras la muerte de su padre.

El libro "The Great Successor (el gran sucesor)" de Anna Fifield, reveló muchos y controvertidos datos del líder norcoreano. Según Fifield, su mejor amigo era un chef al que le pagaban por estar a su lado. De hecho, a sus fiestas de cumpleaños no asistían niños y en su lugar acudían funcionarios de alto rango. La seguridad es una de las máximas de la familia y para guardar su integridad, Kim Jong-un porta un arma en una funda desde los 11 años. Como era de prever, la infancia de un niño sobre protegido, lo convirtió en caprichoso. Así, el hijo del ex líder supremo Kim Jong-il y nieto del fundador del país, Kim Il-sung, es descrito en el libro como un "mocoso mimado".

En la década de 1990, Kim fue enviado Suiza a estudiar en la Escuela Internacional de Berna bajo una identidad falsa. El objetivo familiar era que viera cómo se vive y lo que ocurre en occidente para evitar que iniciara una corriente reformista en el país, según relata Fifield.

Su amor por el baloncesto es bien conocido y por ello fijó su punto de vista en un jugador que no dejaba indiferente a nadie. Así es cómo Dennis Rodman viajó a Corea del Norte y se convirtió en amigo de Kim, al que ha visitado en varias ocasiones. La afición al mundo de la canasta le fue inculcada por su madre Ko Yong Hui, la que también le convenció de que es un genio militar y un gran estratega. Durante su estancia en Suiza, jugaba al baloncesto después de asistir a clase, bajo la estrecha vigilancia de sus tíos que se sentaban en una tumbonas para vigilarlo.

Su imagen tampoco es casual. Luce uno de los 28 corte de pelo oficiales de Corea del Norte, caracterizados por llevar los lados y la parte posterior afeitadas y más largo en la parte superior. Este peinado se conoce como "ambicioso" y se ha animado a los estudiantes universitarios a copiarlo.

Su necesidad de tenerlo todo controlado a su antojo le ha llevado a seleccionar personalmente a las chicas que forman parte de las bandas musicales del país. Una de ellas es Maranbong, un grupo de cinco jóvenes que actúan acompañaras por orquestas militares.