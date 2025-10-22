El Kremlin dice que "continúan" los preparativos para la cumbre de Putin y Trump

El gobierno ruso afirmó el miércoles que continúan los preparativos para una cumbre presidencial entre Vladimir Putin y Donald Trump, pese a que el mandatario estadounidense anunció la víspera el aplazamiento de la reunión.

"Afirmamos que los preparativos para una cumbre continúan", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, citado por la agencia estatal de noticias TASS. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, repitió el miércoles que "no se han fijado plazos". En su respuesta a Trump, que anunció el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, dijo que "nadie quiere perder el tiempo". "Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario estadounidense asegurara que no quiere "perder el tiempo" con "una reunión inútil".