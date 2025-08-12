Lula y Xi Jinping refuerzan alianza frente a la guerra comercial impulsada por Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo chino, Xi Jinping, han sostenido una conversación telefónica de una hora este martes 12 de agosto, tras los diálogos mantenidos por Lula con los líderes de India y Rusia, en un esfuerzo por fortalecer lazos con aliados ante la guerra comercial global desatada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el gobierno brasileño, ambos mandatarios han abordado temas internacionales, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania, y han reafirmado su compromiso con el multilateralismo a través del G20 y los BRICS, una alianza económica, política y social integrada en principio por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las iniciales de estos países son los que dar lugar al nombre de este bloque que celebró su primera reunión ministerial en septiembre de 2006 .

Xi Jinping ha llamado a coordinar esfuerzos contra el unilateralismo y el proteccionismo, en una crítica velada a las políticas comerciales de EE UU, y ha destacado que las relaciones entre China y Brasil están en su mejor momento histórico.