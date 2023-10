Malestar en Forza Italia con Marta Fascina, la diputada y novia de Berlusconi, por su baja por luto de cuatro meses

Dónde está Marta Fascina, la diputada de Forza Italia y pareja del difunto Silvio Berlusconi? Desde que el ex primer ministro falleciera hace cuatro mesesa los 86 años víctima de una leucemia, Fascina, de 33 años, no ha aparecido en el Congreso y son muchos los compañeros que han dado un toque de atención a la parlamentaria. Su primera y última aparición pública fue el partido en Monza por el trofeo Silvio Berlusconi, quien le dejó en herencia unos cien millones de euros.

Su entorno asegura que ella sigue de luto, recluido en su mansión a las afueras de Milán. "Si cree que su dolor no le permite ir al parlamento, debería dimitir como gesto de generosidad hacia la institución", ha dicho Mariarosaria Rossi, ex miembro del partido político Forza Italia de Berlusconi. El hermano del magnate, Pablo Berlusconi, también conminó a la ex pareja del mandatario a volver al trabajo: "Basta de lágrimas, también se lo dije a Marta que está inconsolable, ella debe encontrar fuerzas para volver al Parlamento porque es su derecho, pero sobre todo su deber".

El periódico "Il Giornale" consultó con el experto en derecho laboral Cesare Pozzoli, quien explica cómo la ausencia de Fascina del Parlamento viola el vínculo moral con los votantes. "Por lo general, el proceso de duelo puede ocupar uno, dos días, máximo tres. Puede depender de convenios colectivos y también existe algún acuerdo que distingue el grado de parentesco del fallecido. Una cosa es que se muera tu madre y otra que se muera tu hijo".

Las alarmas saltaron después del congreso del partido, celebrado a finales de septiembre, cuando Fascina tampoco acudió a los actos, y eso que tuvo lugar el día en el que Berlusconi habría cumplido los 87 años. En su lugar, la diputada emitió un mensaje a través de las redes sociales en el que decía: “El dolor sigue siendo demasiado grande”. El mensaje contenía estas palabras: "Hoy es tu cumpleaños, mi amor. Mis mejores deseos para ti, líder indiscutible de la política italiana y mundial, estadista ilustrado, empresario visionario y extraordinario, campeón en el deporte, rey de la comunicación, pero sobre todo un hombre bueno, generoso y justo. Mis mejores deseos para tí, que has entrado en los libros de historia. A ti que eres el bastión de la democracia y la libertad...".

Marta Fascina no llegó a casarse con Berlusconi. Los cinco hijos del ex primer ministro se opusieron siempre a una boda. Tras la muerte del empresario, muchos pensaron que ella trataría de hacerse con el control del partido que su pareja había fundado años atrás. Nada más lejos de la realidad. El 8 de septiembre envió un mensaje al congreso de las juventudes de Forza Italia, explicando que estaba ausente porque “el dolor sigue siendo demasiado grande tras la trágica muerte del hombre que amé, amo y amaré por la eternidad”.