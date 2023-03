Marianna, refugiada ucraniana en España: "No queremos ser inmigrantes, queremos volver a nuestra casa"

Marianna es una refugiada ucraniana, natural de la ciudad de Odesa, que como tantos otros de sus compatriotas está sufriendo los efectos devastadores de la guerra. Fue una de las primeras en abandonar Ucrania poco antes de que estallara el conflicto armado con la invasión orquestada por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022. Su testimonio, recogido por la ONG Plan Internacional, revela las dramáticas secuelas que la guerra ha dejado entre los cientos de miles de mujeres y niños que se han visto obligados a escapar del país. "Mi vida era maravillosa antes de que comenzara la guerra", relata. "Los ucranianos vivían muy bien en un país que estaba desarrollándose y que siempre había querido ser europeo".

Con la invasión rusa todo cambió de manera radical. Marianna tuvo que dejar su tierra junto con su hija para iniciar una odisea que la llevó por varios países. "Fue durísimo. Un buen día tienes que dejar tu casa sin saber adónde vas. Primero estuvimos en Moldavia con el objetivo de que mi hija estuviera más segura, después estuvimos en Rumanía y después en Bulgaria, todo gracias a la ayuda de voluntarios. Finalmente decidí venir a España porque hablo español".

En nuestro país consiguió trabajo como voluntaria de la ONG Plan International para ayudar a otras mujeres ucranianas que llegan a España huyendo de la guerra, pero en Navidades decidió volver a Odesa, una de las ciudades más importante del Mar Negro objetivo de Vladimir Putin. La situación allí, sin luz para teletrabajar o sin calefacción a menos 20 grados, les obligó a volver a España. Aunque está muy agradecida tanto a la sociedad española como a Plan International y a la familia que las acoge, está destrozada. Asegura que su hija llora todos los días y ella solo quiere volver a su casa y retomar su trabajo de estilista. "Para la niña fue muy duro. Está muy muy mal, llora cada tarde y quiere volver a Ucrania".

Marianna añora su gente y su tierra: "Echamos de menos nuestro hogar y nuestra patria. Allí estamos en casa, aquí estamos como en tensión", asegura tras confesar que España "es un país maravilloso" y agradecer la ayuda que ha recibido en nuestro país. "Aquí estamos muy seguras (...) pero no vivimos. A veces me parece que somos sombras en las calles, no personas". Y añade: "No queremos ser inmigrantes, queremos volver a nuestra casa".

Plan Internacional en España

La ONG Plan Internacional asegura que actualmente hay casi 4 millones de mujeres en Ucrania que necesitan programas enfocados a prevenir y evitar el riesgo de violencia sexual, abuso y acoso al que se pueden estar viendo expuestas en su día a día. Dicha organización está llevando a cabo en Ucrania, Polonia, Moldavia y Rumanía proyectos para garantizar que estas mujeres, las niñas y niños estén protegidos. "En España hemos desarrollado una unidad móvil de protección infantil donde las niñas y niños ucranianos pueden jugar y reforzar sus tareas escolares, así como recibir apoyo psicosocial. Es ahí donde se puede identificar en qué momentos pueden estar sufriendo un trauma o abuso escondido”, asegura Concha López, directora general de Plan International.

En España, la organización también ha desarrollado programas de apoyo a las personas ucranianas refugiadas. Desde su puesta en marcha en julio de 2022, un total de 108 niñas y niños ucranianos de entre 3 y 16 años han participado en la unidad móvil “Child Friendly Space”, un programa desarrollado en un autobús cedido por Alsa en el que la organización ofrece actividades dirigidas al ocio educativo, la alfabetización digital, el refuerzo educativo y el apoyo psicosocial. También se han realizado Talleres de Orientación Sociolaboral que han llegado a 50 mujeres ucranianas refugiadas en España con itinerarios de inserción laboral y las acompañamiento en gestiones documentales requeridas por las Administraciones Públicas.