Marruecos y Reino Unido refuerzan su cooperación militar en guerra electrónica y ciberdefensa

Abdeltif Loudyi, Ministro Delegado encargado de la Administración de Defensa Nacional, se ha reunido en Rabat con el vicealmirante Edward Ahlgren, alto asesor militar británico para Oriente Medio y el Norte de África, que se encuentra de visita de trabajo en Marruecos.

Abordaron los diferentes ámbitos de cooperación bilateral entre las FAR y las Fuerzas Armadas británicas, que abarcan el entrenamiento, el intercambio de visitas y experiencias y la organización de ejercicios combinados. En esta ocasión, el Inspector General de las FAR expresó el firme deseo de las FAR de trabajar para promover la cooperación militar con las Fuerzas Armadas británicas, y ampliarla a otras áreas de interés común, en particular la inteligencia, la vigilancia de fronteras, la guerra electrónica y ciberdefensa.

La cooperación militar marroquí-británica se rige por el Acuerdo Marco de Cooperación Militar y Técnica firmado en 1993, y por acuerdos técnicos centrados en la consulta estratégica, la formación y el intercambio de conocimientos, y sobre todo en el marco de ejercicios conjuntos, en particular los de entrenamiento. “Jbel Sahara”, “Toubkal” y “León Africano”. Las actividades bilaterales que se realizarán están programadas según un calendario establecido por una comisión mixta que se reúne anualmente y alternativamente en Rabat y Londres