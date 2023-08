Martín Pallarés: "El objetivo de correismo es quedarse en el poder de forma indefinida"

El periodista ecuatoriano Martín Pallarés asegura que el presidente Guillermo Lasso ha realizado una "ineficiente" gestión de la política de seguridad que ha dado alas a las bandas criminales del país. En los últimos años, explica, Ecuador ha sufrido la infiltración del narcotráfico en el corazón del Estado después de que los puertos del Pacífico ecuatoriano se hayan convertido en el punto de salida de la cocaína colombiana. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha sacudido una campaña electoral dominada por los asesinatos de varios políticos. Las encuestas pronostican que Luisa González, aliada del ex presidente Rafael Correa, y el empresario Jan Topic pasarán a segunda vuelta.

¿Por qué el narcotráfico se ha convertido en un problema tan grave en Ecuador?

En los últimos diez años el narcotráfico se ha acentuado debido al cambio de estrategia en el mercado de la droga de Colombia. Este cambio hizo que los narcos colombianos usaran la costa ecuatoriana como corredor para llevar la cocaína hasta los puertos de Ecuador en el Pacífico. Este nuevo escenario propició el surgimiento de bandas criminales locales ecuatorianas que hacen este trabajo para los grandes cárteles mexicanos. Así, los envíos de cocaína en Colombia se trasladaron al sur, a lo largo de toda la frontera con Ecuador. El fenómeno se ha acentuado porque en los últimos años hay una crisis en el mercado de la cocaína, el precio se ha derrumbado en Estados Unidos ya que se están consumiendo más drogas químicas como el fentanilo. Esto hizo que el negocio no sea tan bueno. Mucha gente que ya no se dedica a la cocaína se dedica ahora al asalto y los robos y a la extorsión.

¿Qué han hecho los gobiernos del presidente Guillermo Lasso y los anteriores en el combate al narco?

Casi todas las candidaturas coinciden en acusar al gobierno de Guillermo Lasso de la violencia. Esto es una verdad a medias. Es cierto que Lasso ha sido muy ineficiente y lento en la contratación de equipos de inteligencia y políticas de seguridad. Esto le ha dado ventaja a los carteles para tomar la iniciativa. Por otro lado, esto es producto de un proceso que viene de años atrás. Todos los grupos criminales ecuatorianos que trabajan para los cárteles colombianos y mexicanos se fortalecieron en las dos últimas décadas. Este poder se traduce en la contaminación del Estado, ya infiltrado en los puertos, ayuntamientos, fuerzas públicas y en la justicia. No se puede responsabilizar solo a Lasso sino a los gobiernos anteriores. La fuerza del narcotráfico rebasó a la fuerza del estado. Las dimensiones del negocio de la droga son tan gigantes que el poder del estado es ineficiente.

¿El correismo es la fuerza política predominante en Ecuador?

El correismo sigue siendo una fuerza importantísima, sin duda la más organizada y la que tiene mayor poder de convocatoria. Es el único movimiento político con una fuerza de partido estructurada y con una agenda política y económica definida cuyo fin es permanecer en el poder de forma indefinida. Sin embargo, su fuerza electoral ha disminuido en las últimas elecciones. Tiene un techo de votos debido a la reacción anticorreista y a la aparición de nuevas opciones, como el candidato Jan Topic. Correa es prófugo de la justicia, está en Bélgica y desde allí le resulta muy difícil hacer campaña.

¿Cuáles son los candidatos con más opciones?

La correista Luisa González es una de ellas; tiene unas capacidades conceptuales muy limitadas, nunca ocupó un cargo de relevancia, siempre estuvo a la sombra de Correa. Ella está ahí porque representaba la única opción que para Correa supone lealtad. La lealtad es una prioridad para Correa desde que sufrió la traición de Lenin Moreno, que era su sucesor, quien supuestamente tenía que gobernar cuatro años para que después volviera Correa. Moreno desmontó el aparato correista y aprobó una consulta para evitar la reelección indefinida. El segundo candidato es el empresario Jan Topic. Él y su padre son propietarios de una compañía muy poderosa, la más fuerte en servicios de internet en Ecuador, pero está llena de denuncias por contratos con el gobierno de Correa. Los Topic están acusados de ser testaferros del ex vicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht, donde recibieron 13 millones de dólares en sus cuentas sin que hayan podido explicar su procedencia. Topic se presenta como una suerte de Rambo, un Bukele ecuatoriano, pero no se sabe nada de él como administrador público o ideólogo en la gestión del Estado. El tercero es Otto Sonnenholzner, el candidato más ortodoxo y mesurado, más preparado desde un punto de vista tradicional, lo más parecido a un estadista, pero no ha sido capaz de proyectar simpatía ni carisma en la campaña y me temo que no tendrá opciones. El cuarto es Christian Zurita, quien finalmente va a reemplazar a Fernando Villavicencio. Es un periodista, no tiene experiencia política. Fue la mano derecha de Villavicencio en sus investigaciones periodísticas. Sabe mucho de la corrupción del gobierno de Correa y de los anteriores, pero no es una persona que tenga rasgos presidenciales. Es más bien un investigador. Por último, citaría a Yaku Pérez, que representa a algunos sectores del movimiento indigenista, si bien no a las facciones más radicales. Él es más bien una suerte de "outsider new age", muy enfocado en el tema climático y en la ecología. Es un abogado bastante preparado, pero frente a la magnitud de los problemas del Estado no aparece como el más capacitado.

¿Cómo afectarán los crímenes políticos al resultado en las urnas?

Los crímenes políticos tiene un efecto radical y determinante. El curso de la campaña cambió tras el asesinato de Fernando Villavicencio. La inseguridad era el tema más importante antes del crimen. En las encuestas la situación era estable, ganaba el correismo seguido de varios candidatos empatados. Todo esto cambió con el asesinato. Hubo un fenómeno emocional muy fuerte; el correismo fue visto injustamente como el autor del crimen. Eso ocurrió porque el correismo sembró durante años el ambiente de hostilidad hacia Villavicencio porque éste era su principal adversario. Como consecuencia, la candidatura correista ha perdido mucha fuerza y ha cogido tracción la de Jan Topic, que encarna la idea del hombre duro que viene a salvar a la sociedad que está en manos de los delincuentes y de los asesinos.