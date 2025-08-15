Más de 300 menores enferman en Indonesia por comer menús escolares en mal estado

La intoxicación alimentaria ha golpeado severamente el programa de comidas escolares en Indonesia, afectando a más de 360 personas en Sragen, Java Central. Este incidente representa el caso con más afectados en relación con la iniciativa presidencial de almuerzos gratuitos de Prabowo Subianto. El Gobierno local ha respondido rápidamente, enviando muestras de alimentos a laboratorio y comprometiéndose a cubrir los gastos médicos de los estudiantes afectados.

La implementación del programa de alimentación escolar busca atender a 15 millones de niños con planes de expansión significativos, por esto, la Agencia Nacional de Nutrición ha reconocido la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad alimentaria tras múltiples incidentes de contaminación.

Ya se habían presentado intoxicaciones

Los brotes previos de intoxicación alimentaria han revelado problemas sistémicos en la preparación y distribución de alimentos. En mayo, otro incidente similar en Java Occidental había afectado a más de 200 estudiantes, confirmando la presencia de bacterias como Salmonella y E. coli.

El clima tropical de Indonesia agrava los riesgos de contaminación alimentaria, especialmente en preparaciones centralizadas como tempeh, arroz y productos lácteos. La falta de estrictos controles de higiene contribuye significativamente a estos problemas de salud pública. Debido a esto, las autoridades enfrentan el desafío de mantener la seguridad alimentaria mientras expanden un programa que pretende beneficiar a 83 millones de niños, con un presupuesto cercano a 10.620 millones de dólares.

Algunas de las recomendaciones que se han planteado para establecer protocolos más rigurosos son: vigilar la manipulación de alimentos, el control de temperatura, la higiene en cocinas centrales y realizar un monitoreo bacteriológico constante.