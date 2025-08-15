Un niño de dos años muere tras reventar sus pulmones y estómago: los médicos querían sacarle unas palomitas de la nariz con una manguera de aire

Un incidente desgarrador ha conmocionado a la comunidad de Goiatuba, Brasil, cuando Ravi de Souza Figueiredo, un niño de dos años, ha perdido la vida durante un intento de extracción de un grano de maíz de su nariz. El procedimiento, realizado en el Hospital Municipal de Goiatuba, ha derivado en una fatal intervención que ha provocado la ruptura de sus órganos internos.

La familia, desesperada por ayudar a su hijo, había acudido al hospital buscando una solución simple que se transformaría en una pesadilla trágica. Las autoridades han iniciado una investigación que podría resultar en cargos de negligencia contra los profesionales médicos involucrados.

El suceso ha ocurrido el 5 de abril, cuando los padres, incapaces de extraer el grano de maíz, han llevado a Ravi al centro médico. Tras intentos fallidos con pinzas, los facultativos habían optado por una técnica no convencional utilizando una cánula de goma y aire comprimido, método que ha resultado ser completamente peligroso e inadecuado.

Habrá consecuencias legales

Los profesionales habrían insertado la cánula en la foseta nasal del pequeño, aplicando aire a presión en un intento de desalojar el objeto. Esta maniobra ha provocado consecuencias catastróficas, introduciendo aire en su estómago y pulmones. Tras el procedimiento, Ravi ha comenzado a mostrar signos evidentes de sufrimiento, vomitando y presentando una inflamación abdominal que ha alertado a su padre.

Inicialmente dado de alta, el niño habría regresado al hospital horas después con un estado de salud significativamente deteriorado. Los exámenes han revelado lesiones internas devastadoras, incluyendo roturas en su estómago y pulmones, lo que ha llevado trágicamente a su muerte.

Las doctoras Daniella Carvalho Ferreira e Isabella Helena Caixeta de Oliveira enfrentan cargos de homicidio involuntario por negligencia. El jefe de policía Sergio Henrique ha declarado que el uso de aire comprimido viola completamente los protocolos médicos estándar. El abogado de la familia, Vinicius Dias, ha manifestado su compromiso de buscar justicia tanto en la esfera penal como civil.