Tras más de 450 arrestos solo este sábado, Reino Unido permitirá a sus policías restringir o prohibir las protestas pro Palestina

El gobierno del Reino Unido ha anunciado este domingo un significativo reforzamiento de las competencias policiales para restringir o prohibir manifestaciones, siguiendo a una masiva ola de arrestos durante las recientes protestas de apoyo al estado de Palestina. La medida se produce después de que las fuerzas de seguridad británicas detuvieran a casi 500 personas tan solo durante la jornada del sábado, en el contexto de una protesta pacífica organizada en apoyo al grupo Palestine Action.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó que se enmendará la Ley de Orden Público de 1986 para dotar a los agentes de mayores facultades discrecionales. La reforma permitirá a la policía evaluar factores como "el efecto acumulativo" de las manifestaciones y su impacto específico en los vecindarios antes de autorizar cualquier tipo de protesta pública.

La ministra laborista justificó esta decisión señalando que "las protestas multitudinarias y reiteradas pueden hacer que sectores de nuestro país, en particular las comunidades religiosas, se sientan inseguros, intimidados y con miedo de abandonar sus hogares".

Creciente tensión sobre libertades civiles

Mahmood enfatizó que esta situación "ha sido particularmente evidente en el considerable temor dentro de la comunidad judía", reflejando la sensibilidad del gobierno ante las tensiones comunitarias generadas por el conflicto en Oriente Medio. La decisión gubernamental se enmarca en un contexto de creciente confrontación legal con el grupo Palestine Action, organización que el ejecutivo británico incluyó hace varios meses en su lista de organizaciones terroristas.

Esta clasificación como grupo terrorista se produjo después de que Palestine Action organizara diversas protestas contra las visitas de Donald Trump y contra las políticas de Israel. La manifestación del sábado, que tomó la forma de una sentada silenciosa en la céntrica plaza de Trafalgar de Londres, resultó en la detención de 488 personas que mostraban su apoyo a las causas del grupo.

Las estadísticas revelan la escala de la respuesta gubernamental, con aproximadamente 1.500 personas detenidas desde el mes de julio y llevadas ante la Justicia por su presunta pertenencia o apoyo a Palestine Action. Mientras el gobierno consolida su marco legal para restringir las protestas, el grupo propalestino continúa impulsando recursos judiciales para impugnar su ilegalización.