Más de 600 muertos por un terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió en la noche del domingo el este de Afganistán, dejando un saldo preliminar de al menos 600 muertos y 2.000 heridos, según informaron autoridades locales. El epicentro del sismo se registró a 27 kilómetros al este de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, a solo 8 kilómetros de profundidad, lo que aumentó el poder destructivo del movimiento telúrico, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las provincias de Kunar y Nangarhar fueron las más afectadas. En distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, cientos de viviendas colapsaron. Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, declaró que “la magnitud real del daño se conocerá en las próximas horas, ya que muchas aldeas están incomunicadas”.

Equipos de emergencia y pobladores locales trabajan contrarreloj para sacar a sobrevivientes de los escombros. La situación es especialmente crítica en las zonas montañosas y remotas, donde el acceso solo es posible en helicóptero.

En los últimos días, fuertes lluvias habían debilitado la infraestructura en la región, provocando deslizamientos de tierra y daños en las carreteras, lo que ahora dificulta el ingreso de los equipos de rescate.

Un sismo superficial y devastador

“Se trata de un terremoto muy superficial, de apenas 8 kilómetros de profundidad, lo que lo hace especialmente destructivo”, explicó el corresponsal Kamal Hyder desde Pakistán. El temblor se sintió además en Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán e India. El sismo principal, registrado a las 23:47 hora local (19:17 GMT), fue seguido por al menos dos réplicas, una de ellas de magnitud 5,2.

Afganistán se encuentra en una zona sísmicamente activa. En octubre de 2023, otro terremoto en el oeste del país dejó al menos 2.400 muertos. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que lleguen reportes desde las áreas más aisladas.