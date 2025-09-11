Matrimonios con fecha de caducidad, la original propuesta mexicana para rebajar el número los divorcios

El número de demandas de disolución matrimonial en España, que incluyen separaciones, divorcios y nulidades, se elevó durante el primer trimestre de este 2025 a 24.241. Esta cifra supone un 3,2 % menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, se produjeron 9.448 demandas de divorcio no consensuado y 13.951 peticiones de divorcio consensuado.

En cuanto a las demandas de separación, de acuerdo con los datos del CGPJ, se produjeron 254 no consensuadas y 569 consensuadas.

Las comunidades con las tasas más bajas fueron Aragón (42,7 demandas por cada 100.000 habitantes), Castilla y León (42,7) y Madrid y Navarra, con 43,9 en ambas.

Divorcios en México

En otros países, como México, por cada cien matrimonios se llevaron a cabo 32,6 divorcios, una relación que aumentó 13 puntos en una década.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país azteca, la tasa de matrimonios por cada 1.000 habitantes cayó del 7,2 en 2014 a 5,6, en 2023.

Las altas cifras de divorcios y separaciones preocupa a los legisladores, que buscan fórmulas para evitarlos.

Un diputado de Jalisco parece haber encontrado la solución al aumento de las rupturas matrimoniales y ha propuesto una novedosa alternativa: contratos matrimoniales temporales con opción a renovación. Lo que se traduce en matrimonios con fecha de caducidad en el que la pareja tendrá que renovarlo después del periodo acordado previamente.

Con esta propuesta legislativa, Enrique Velázquez pretende ofrecer alternativas a generaciones más jóvenes y reducir la carga administrativa de los juzgados ante la alta demanda de divorcios.

Según explicó a Efe, estos contratos pueden ser de “dos, tres, cuatro, cinco años, pero puedes ponerle ocho años o diez años, lo que la pareja quiera y registrar ese contrato y si les va bien, 90 días antes de que acabe el contrato dicen ‘queremos renovarlo’», expresó Velázquez, del partido Hagamos.

«Puedes hacerle modificaciones al contrato, lo que tú quieras y renovarlo por otros cinco, por otros diez, lo que tú quieras”, agregó.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de incluir cláusulas relacionadas con los hijos, los bienes en común y cualquier otro aspecto en el que las partes acuerden. Si así lo deciden, podrían renovar el contrato o darlo por terminado sin pasar por un proceso de divorcio largo y costoso.

Velázquez afirmó que la iniciativa responde tanto al desinterés creciente de muchas personas por contraer matrimonio como a la necesidad de aliviar la saturación de los juzgados familiares, derivada del aumento de demandas de divorcio y del tiempo que las parejas deben esperar para disolver legalmente su unión.

En su estado, por ejemplo, de enero a julio de 2024 se registraron cerca de 20.000 emplazamientos de divorcio, lo que representa el 45 % de la carga de los juzgados familiares y genera importantes retrasos.

Según el diputado, esta situación repercute en el bienestar de las familias, especialmente en la estabilidad de hijas e hijos.

De aprobarse, la iniciativa sentaría un precedente en el país, donde actualmente solo existen las figuras del matrimonio indefinido y de la convivencia familiar o concubinato.