Los mensajes del presunto asesino de Charlie Kirk en los casquillos de las balas: "Si lees esto..."

Conforme avanza la tarde se van conociendo más detalles sobre el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el influencer del movimiento del presidente de EE UU, Donald Trump.

Tyler Robinson fue arrestado a primera hora de este viernes, hora local, después de que un familiar le reconociera en las imágenes que el FBI difundió sobre el sospechoso del disparo con rifle a Charlie Kirk el pasado miércoles en la Universidad de Utah Valley. El familiar en concreto fue su padre, Matt Robinson, quien le retuvo en casa y llamó a las autoridades para entregar a su hijo.

Aunque la familia del presunto asesino ha desactivado ya sus perfiles en redes sociales ante la avalancha de críticas enfurecidas por parte de seguidores de Kirk, algunos detalles en torno a la vida del joven de 22 años de Utah que ha sido arrestado o sobre su pensamiento político continúan trascendiendo.

Muchas de las novedades las está contando el gobernador de Utah, Spencer Cox, del Partido Republicano y afín al propio Trump. Un detalle que ha desvelado a lo largo de este viernes el propio Cox es que en el lugar en el que este jueves se encontró el rifle que se empleó para acabar con la vida de Kirk también se encontraron casquillos de bala.

El detalle más truculento de la historia es que esos casquillos de bala tenían muescas: el ahora arrestado Tyler Robinson había grabado una serie de palabras en las balas.

De hecho, en una de las balas se puede leer, según las autoridades estadounidenses, la siguiente frase: "Eh, fascista, pilla esto".

Otra de las balas tenía otra inscripción bastante más banal: "Si estás leyendo esto eres gay, jajaja".

Por el momento no se tienen más detalles acerca de la afiliación política de Robinson, más allá de que fuentes de su entorno han confirmado en los medios que su interés por la política había comenzado hace poco y que estaba radicalizado en contra de los postulados que Kirk defendía. No está afiliado a ningún partido y su perfil electoral en EE UU está inactivo.