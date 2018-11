La ex primera dama Michelle Obama saca hoy a la venta sus memorias, un libro titulado «Becoming» (traducido como Mi Historia en español). Y de los extractos que ya han publicado algunos medios estadounidenses lo que ya ha copado titulares el lo que siente la ex primera dama por el sucesor de su marido en la Casa Blanca. En sus memorias, la mujer de Barack Obama expresa su consternación ante el hecho de que tantas mujeres norteamericanas hayan elegido al «misógino» Donald Trump frente a la primera mujer candidata a la presidencia, Hillary Clinton. La ex primera dama revela que algunas noticias «le revuelven el estómago» y que se pregunta a menudo «si en algún momento tocaremos fondo» cuando ve cómo Trump arrasa con el legado de su marido.

«Algunas noches no podía dormir, enojada por lo que ha llegado a suceder», admite la esposa del exmandatario Barack Obama en los últimos pasajes del libro. «Ha sido angustioso ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos», añade.

Pero ante todo, Michelle Obama asegura que jamás le perdonará a Trump haber puesto en peligro la seguridad de su familia al promover, en 2011, el falso rumor de que el entonces presidente no había nacido en Estados Unidos, algo que alborotó al sector más racista del país. «Donald Trump, con sus insinuaciones chillonas e irresponsables, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y nunca le perdonaré por eso», sentencia.

La entonces aún pareja presidencial siguió la noche electoral de 2016 en el cine de la Casa Blanca. «Cuando acabó la película y se encendieron las luces, el móvil de Barack vibró», relata. «Lo vi mirarlo y volverlo a mirar, con el ceño ligeramente fruncido: «Los resultados en Florida son algo extraños», me dijo. La ex primera dama sigue con su relato explicando que poco a poco la ansiedad se convirtió en miedo y que prefirió irse a la cama para «bloquearlo todo».