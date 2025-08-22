Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras una reunión sobre sanciones a Israel: "No puedo tomar más medidas"

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha presentado este viernes su dimisión tras una reunión del Gobierno del primer ministro Dick Schoof. Según ha informado la agencia de noticias ANP, el ministro ha declarado que no se siente "en condiciones de tomar medidas significativas adicionales" contra Israel.

Sus palabras llegan después de que Veldkamp indicara este mismo jueves que querría tomar más medidas contra Israel. El mes pasado declaró "personas non gratas" a los ministros israelíes de ultraderecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Además, Países Bajos estuvo entre los 21 países que suscribieron una declaración conjunta en la que advertían que el nuevo proyecto de asentamiento de los israelíes en Cisjordania es "inaceptable" y "contrario al derecho internacional".

A pesar de sus recientes declaraciones, Veldkamp ha encontrado resistencia en su propio Gobierno. Schoof, por su parte, ocupa el rol de primer ministro de forma interina, ya que dimitió el pasado mes de junio después de que el partido ultraderechista PVV (Partido por la Libertad) saliese del Ejecutivo de coalición.

El líder del PVV, Geert Wilders, alegó que su organización abandonaba el Gobierno después de que el gabinete de Schoof (que militó en filas socialdemócratas pero ahora es independiente) rechazara un programa de diez puntos contra la inmigración. Con la salida de Veldkamp, el Gobierno de Países Bajos suma una nueva crisis en lo que va de verano.