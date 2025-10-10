Un migrante afgano es declarado culpable por amenazar de muerte a un político británico en TikTok

El ciudadano afgano Fayaz Khan, de 26 años, ha sido detenido y declarado culpable por amenazar de muerte al líder del partido Reform UK, Nigel Farage, a través de un vídeo publicado en TikTok. En el clip, grabado entre el 12 y el 15 de octubre del año pasado, Khan afirmaba que “iba a dispararle” a Farage cuando llegara a Gran Bretaña en un pequeño bote, mientras hacía gestos de pistola con la mano y señalaba un tatuaje de un AK-47 en su rostro.

El vídeo fue una respuesta directa a otro publicado por Farage titulado “El viaje de un migrante ilegal”, en el que se hacía referencia a “jóvenes varones en edad de combatir que llegan a nuestro país y de quienes sabemos muy poco”, según se escuchó en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Durante el juicio, el fiscal Peter Ratliff describió el contenido como “siniestro y amenazante”, y aseguró que Khan era “un hombre peligroso con interés en las armas de fuego”. Farage, por su parte, calificó el vídeo como “bastante escalofriante” y expresó su preocupación por la cercanía del acusado con armas.

Khan, que había transmitido en vivo su travesía por el Canal de la Mancha desde Francia, fue arrestado el 31 de octubre tras ingresar ilegalmente al Reino Unido. En una entrevista policial, afirmó que no tenía intención de matar a Farage y que sus vídeos eran parte de su “personaje”, en los que repetía frases como “pop, pop, pop”.

El jurado también fue mostrado una captura de pantalla de otra publicación de Khan con el mensaje “Quiero decir lo que digo”, junto a un informe de GB News sobre la amenaza. Bajo el nombre de usuario “madapasa”, Khan acumuló cientos de miles de visualizaciones en TikTok.

El Servicio de Fiscalía de la Corona destacó que “los políticos electos deben poder realizar su trabajo libres del temor de sufrir daños o abusos”, y que la condena busca enviar un mensaje claro contra quienes intenten intimidarlos.

Khan será sentenciado el martes por los cargos de amenaza de muerte y entrada ilegal al Reino Unido.