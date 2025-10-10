Vídeo: el príncipe Guillermo, muy emocionado y a punto de llorar al hablar sobre el suicidio

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y son muchas las figuras públicas que han querido hacer un hueco en su agenda para destacar la importancia de esta jornada dedicada al bienestar emocional. Entre ellas, los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que han presidido en Nueva York la tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental, un evento centrado en promover la conversación sobre la salud mental, el acceso a recursos y la eliminación del estigma que aún rodea a este tema.

En España, la Reina Letizia también se ha sumado a esta conmemoración, participando en un acto institucional en Madrid enfocado en la prevención, la educación emocional y el apoyo a quienes conviven con trastornos mentales. Su presencia refuerza el papel de la monarquía en visibilizar causas sociales de gran calado, especialmente entre los jóvenes.

Por su parte,el príncipe de Gales ha ido más allá y ha protagonizado una campaña en sus redes sociales oficiales que ha mostrado su lado más humano y empático. El hijo del Rey Carlos III ha charlado directamente con familiares de personas que se quitaron la vida, la consecuencia más extrema de un problema de salud mental grave.

“En 2012, el hijo de un año de Rhian murió de repente. Cinco días después, su marido Paul se quitó la vida. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, la Royal Foundation está lanzando la nueva Red Nacional de Prevención del Suicidio, que está uniendo a organizaciones benéficas para transformar la prevención del suicidio en el Reino Unido. Hablar de suicidio es esencial para prevenirlo. Gracias a Rhian y su familia por compartir su historia”, dice la publicación de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

“Si pudieras decirle algo a Paul, ¿qué le dirías?”, pregunta el príncipe Guillermo a Rhian. Su respuesta le deja visiblemente emocionado: “Le preguntaría por qué no habló conmigo sobre lo que le ocurría. Es lo que me pregunto cada día. Nunca pensé que sería algo que me podría pasar a mí. El suicidio es algo de lo que hablaban en las noticias, pero nos pasó. Éramos muy felices, así que creo que esto demuestra que puede pasarle a todo el mundo”.

El príncipe se muestra tan afectado que incluso Rhian tiene que preguntarle: “¿Estás bien?”. El heredero del trono inglés no duda en agradecer que haya querido compartir su testimonio, recordando algo clave a la hora de prevenir estos finales: “La mejor forma de prevenir el suicido es hablar de ello”.