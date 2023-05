Las milicias proucranianas usaron vehículos militares de EEUU en una incursión en suelo ruso

En las últimas horas han aparecido en las redes sociales imágenes con varios vehículos transferidos por Estados Unidos utilizados en la incursión en la región de Belgorod, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, ejecutada por los grupos proucranianos Legión Libertad para Rusia y Cuerpo de Voluntarios Rusos. El Pentágono ya ha reaccionado diciendo que no ha autorizado el suministro de equipo militar a "organizaciones paramilitares más allá de las Fuerzas Armadas de Ucrania" por parte de Kyiv.

La web Oryx, que realiza el seguimiento del armamento en Ucrania, ha revelado que los rusos capturaron varios vehículos de combate -protegidos contra emboscadas resistente a las minas- fabricados por Navistar International. De confirmarse esta circunstancia, Rusia puede replicar el argumento de que no solo está luchando contra Ucrania sino también contra Estados Unidos y la OTAN.

En declaraciones al Financial Times, Denis Nikitin, jefe del Cuerpo de Voluntarios Rusos, dijo que su grupo tenía en su poder varios vehículos militares estadounidenses, incluidos camiones blindados y Humvees.

Andriy Chernyak, portavoz de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR), dijo el martes a Financial Times que Ucrania no suministró ningún equipo a las milicias. Según la web The WarZone, EEUU ha proporcionado a Ucrania más de 2.000 vehículos HMMWV y más de 500 vehículos MRAP (como los detectados en Rusia) dentro de la ayuda militar transferida desde el inicio de la guerra, valorada en 38.000 millones de dólares. Las condiciones de la ayuda militar estadounidense prohíben a Ucrania transferir equipo militar estadounidense a un tercero.

Desde el Pentágono aseguran que no han podido verificar las imágenes y recuerdan que últimamente han aparecido fotografías falsas creadas por inteligencia artificial, como la explosión cerca de las instalaciones del Pentágono que provocaron la caída de la bolsa en Estados Unidos esta semana.

Aún existe mucha confusión en torno a la autoría de dicha incursión en la región rusa de Belgorod. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que “destruyó” una “formación nacionalista ucraniana” y que mató en la operación a más de 70 combatientes.

El Cuerpo de Voluntarios Rusos se dio a conocer en marzo, al reivindicar una primera incursión en Rusia en la región fronteriza de Briansk. Está dirigido por Denis Nikitin, una figura conocida de la extrema derecha rusa, que organizaba en Ucrania torneos de artes marciales y que Moscú lo tacha de "terrorista". Nikitin ha dicho en el pasado que su enemigo es "el régimen multirracial e imperialista de Putin".

La Legión Libertad para Rusia, creada la primavera de 2022, tiene como emblema un puño cerrado, y está considerada también como "terrorista" por las autoridades rusas. Su líder es el ex diputado ruso Ilia Ponomariov, el único que votó contra la anexión de Crimea por Moscú en 2014, y que luego se asentó en Ucrania.

Los dos grupos afirman contar en sus filas con cientos de hombres, y su aspiración es la caída del presidente Putin. Ninguno de los dos grupos ha dicho cómo ni quién los financia. Ucrania tampoco ha dicho nada sobre sus vínculos con estas dos organizaciones, cuya existencia califica de problema "interno" de Rusia. Sin embargo, ambas milicias comparten intereses con Ucrania y, de hecho, usaron los colores de la bandera ucraniana en los videos que publicaron en Telegram.

La aparición de grupos extremistas en Ucrania ha sido habitual desde el inicio del conflicto. Vladimir Putin aseguró desde el principio la llamada "operación militar" pretende desnazificar Ucrania. Sin embargo, grupos que apoyan al Kremlin son muy cercanos a ideología nazi, como Dmitry Utkin, fundador del Grupo Wagner, un ex soldado ruso que tiene tatuajes de las SS.