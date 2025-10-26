La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte visitará Rusia y Bielorrusia

La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, iniciará esta semana una visita oficial a Rusia y Bielorrusia, según anunció el domingo la agencia de noticias oficial de Pyongyang, KCNA, sin proporcionar detalles sobre la fecha de las visitas. La diplomática realizará las visitas "por invitación de los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y Bielorrusia", según señaló la KCNA y se enmarcará en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Pyongyang y Moscú tras la cumbre entre Kim Jong-un y Vladimir Putin celebrada en septiembre.

El gobierno ruso considera a Corea del Norte un socio estratégico en el contexto de su aislamiento internacional. La visita de Choe Son-hui podría incluir reuniones sobre cooperación energética, intercambios tecnológicos y apoyo mutuo en foros multilaterales. Moscú ha intensificado sus contactos con Pyongyang desde el inicio de la guerra en Ucrania y ha defendido públicamente el derecho de Corea del Norte a desarrollar capacidades militares "en defensa de su soberanía".

La segunda etapa del viaje llevará a Choe Son-hui a Minsk, donde se reunirá con el presidente Alexander Lukashenko y el ministro de Exteriores Serguéi Aleinik. Según la agencia Reuters, Bielorrusia busca ampliar su cooperación con Corea del Norte en sectores como defensa, agricultura y educación técnica. El gobierno bielorruso ha expresado su apoyo a Pyongyang en foros internacionales y ha defendido su derecho a resistir las “presiones imperialistas”.

La visita se produce semanas después del encuentro entre Kim Jong-un y Vladimir Putin en el cosmódromo de Vostochny, donde ambos líderes discutieron posibles acuerdos en materia de armamento, tecnología espacial y comercio bilateral. Corea del Sur y Estados Unidos han expresado su preocupación por un posible suministro de armas norcoreanas a Rusia, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Choe Son-hui, nombrada ministra en 2022, ha sido una de las principales negociadoras en las conversaciones nucleares con Estados Unidos y ha representado a Pyongyang en múltiples rondas de diálogo desde 2018. Su perfil técnico y su cercanía al líder Kim Jong-un la convierten en una figura clave en la articulación de la política exterior norcoreana. Su gira por Rusia y Bielorrusia podría reforzar el eje diplomático que desafía el orden internacional liderado por Occidente.