En una conferencia de prensa al margen de la Asamblea General de la ONU, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov acusó al gobierno alemán de seguir un curso “militarista” que podría tener los mismos fines que los perseguidos por Adolf Hitler. Lavrov afirmó que en Alemania se observan “señales claras de un renacimiento del nazismo”, al tiempo que cuestionó las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre fortalecer militarmente al país en Europa.

Lavrov sostuvo que Merz ha proclamado con orgullo su intención de convertir a Alemania nuevamente en “la máquina militar más poderosa de Europa”, y acusó esa retórica de ser peligrosa. Manifestó que hablar de revivir una gran potencia militar, desde un país que cometió gravísimos crímenes bajo el nazismo, el Holocausto y el genocidio, demuestra una alarmante pérdida del sentido del deber histórico.

El diplomático ruso no sólo señaló a Merz, sino que, aunque no especificó todas las evidencias, afirmó que Alemania muestra signos visibles de militarización, lo que, según él, justificaría sus temores de que los objetivos estratégicos actuales sean análogos a los que Hitler planteó: controlar Europa entera y derrotar a la antigua Unión Soviética. Lavrov mencionó que “los mismos fines” se estarían persiguiendo ahora contra Rusia.

Ante estas acusaciones, el gobierno alemán aún no ha emitido una réplica oficial extensa, aunque algunos medios alemanes han recogido las declaraciones calificándolas como propaganda política.

Lavrov también advirtió que Rusia respondería de manera “decidida” ante cualquier agresión, directa o indirecta. En su discurso, insistió en que Rusia nunca ha planeado atacar a la OTAN o a sus aliados de adentro, y acusó a Occidente de provocar tensiones que podrían escalar peligrosamente.