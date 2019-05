Mueller: “Si estuviera convencido de que Trump no ha cometido un delito lo habría dicho”

El fiscal especial Robert Mueller ha hablado por primera vez desde que comenzó la investigación sobre la trama rusa y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre otras cosas, Mueller ha indicado que renunciaba al cargo de fiscal especial para la trama rusa para volver a la vida privada, cerrando la oficina del fiscal especial. Así lo ha anunciado en el Departamento de Justicia de EE UU. La expectativa en Washington era enorme.

Mueller estaba al frente de una de las investigaciones que han sido un completo quebradero de cabeza para Trump y Gabinete. Como fiscal especial debía establecer si hubo injerencias rusas en la campaña presidencial de 2016 y si realmente hubo cooperación entre miembros del equipo republicano y Rusia, que finalmente llevaron al candidato Trump a la Casa Blanca. Mueller declaró que “si estuviéramos convencidos de que Trump no ha cometido un delito lo habríamos dicho”.

Una versión redactada de 448 páginas del informe Mueller fue publicada en abril. Las conclusiones fueron que la campaña del presidente Donald Trump no se involucraron en una conspiración criminal con Moscú para ganar la presidencia. Mueller rechazó hacer un dictamen sobre si Trump obstruyó la justicia o no, a pesar de que el informe destacaba diez ocasiones en las que Trump trató de impedir la investigación.

“Acusar al presidente de un crimen... No era un opción que pudiéramos considerar”, indicó Mueller a los periodistas. “Concluimos que no podíamos alcanzar una determinación de una forma u otra sobre si el presidente cometió un crimen”, añadió.

“Es importante que el trabajo por escrito (el informe) de la oficina del fiscal especial hable por sí solo”. Asimismo, el fiscal especial Robert Mueller se parafraseó al concluir que la interferencia rusa “merece la atención de cualquier estadounidense”.

Mueller ha seguido como empleado del Departamento de Justicia desde que entregó el informe en marzo, sin embargo, la agencia AP asegura que dicho departamento no ha informado sobre lo que ha estado haciendo Mueller estos meses.

El fiscal especial no había hecho ninguna declaración pública desde mayo de 2017, cuando fue nombrado para el cargo. De acuerdo con AP ni siquiera su portavoz ha hecho comentarios, simplemente se ha limitado a confirmar asuntos logísticos o anuncios sobre el personal público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EE UU querían que Mueller testificara públicamente, a pesar de que no se cerró ninguna fecha. La conclusión del informe Mueller sobre la colisión rusa en la campaña de 2016 no concluyó que Trump no hubiera obstruido la Justicia.

A este respecto, el ya ex fiscal especial señaló que no tenía ninguna intención de declarar ante el Congreso como demandaban los demócratas. Mueller aseveró que él decidió no declarar e insistió que cualquier testimonio no iría más allá del informe”. En suma, Mueller espera que “esta sea la única vez que les tenga que hablar de esta forma”.

Según informa Reuters, Trump ha dicho que Mueller no debería testificar, pero que la decisión final estaba en manos del Fiscal General William Barr. Los demócratas han denunciado a Barr porque en su opinión ha tergiversado los hallazgos de Mueller.

El fiscal especial se quejó a Barr en marzo pues el Fiscal General reveló sus principales descubrimientos de una forma que causó confusión entre la opinión pública.

Según fuentes de la Casa Blanca, “fueron informados ayer por la noche” de que hoy Mueller podría hacer una declaración.