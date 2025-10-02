Continúan desaparecidas 59 personas tras el derrumbamiento de una escuela el lunes en Indonesia

El colapso de un edificio en construcción perteneciente a una escuela islámica en Sidoarjo, Indonesia, ha desencadenado una crisis humanitaria de gran magnitud. Según las autoridades locales, 59 personas permanecen desaparecidas, según ha informado la agencia AFP. Las labores de búsqueda han sido modificadas tras la confirmación, mediante equipos térmicos, de la ausencia total de signos vitales en la zona afectada. Esto ha llevado a las autoridades a iniciar una fase de recuperación con maquinaria pesada, autorizada por las familias de los desaparecidos.

"Utilizamos equipos de alta tecnología, como drones térmicos, y científicamente no encontramos señales de vida ", declaró Suharyanto, director de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, durante una rueda de prensa en el lugar del desastre en Sidoarjo. "Le habíamos dado al equipo conjunto de búsqueda tiempo hasta esta mañana (...) por si acaso había señales de vida, pero no las hubo ", añadió. "Así que el equipo decidió pasar a la siguiente fase de la búsqueda con equipo pesado ".

Desde el inicio de la emergencia, el número de personas no localizadas ha fluctuado entre 38 y 91, hasta establecerse oficialmente en 59. La incertidumbre ha provocado escenas de dolor entre los familiares, que continúan esperando respuestas sobre el destino de sus seres queridos.

Las primeras investigaciones apuntan a deficiencias estructurales graves como causa principal del derrumbe. Expertos han detectado fallos en los cimientos y en los pilares del edificio, que no habrían soportado el peso del hormigonado durante las obras de ampliación.

El colapso se produjo mientras se construía una nueva planta, afectando especialmente a los dormitorios masculinos. Las autoridades han abierto una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. El dispositivo de emergencia ha permitido rescatar a 103 personas con vida, quienes están recibiendo atención médica. Además, se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. El ministro coordinador para Desarrollo Humano ha asegurado que las labores de recuperación se realizarán con “extrema precaución”.