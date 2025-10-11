Multan por exceso de velocidad a una ambulancia que trasladaba a un paciente en estado de gravedad

El hecho ocurrió cuando un vehículo de la Croce Verde de Bérgamo se dirigía al hospital con un paciente clasificado con código rojo, el nivel máximo de gravedad, utilizando sus señales de emergencia durante el trayecto.

A pesar de esta circunstancia excepcional, agentes de policía de Brescia impusieron al conductor una multa de 57 euros por exceder los límites de velocidad establecidos en la vía. La sanción generó inmediata controversia entre los servicios de emergencia y la ciudadanía.

Los trabajadores de la ambulancia hicieron público el caso a través de redes sociales, donde mostraron la multa y expresaron su malestar por la situación. Erik Persico, director de la Croce Verde de Bérgamo, explicó al periódico La Repubblica que, aunque la sanción probablemente sería archivada, la preferencia de la organización era pagar los 57 euros para dar por terminado el asunto, especialmente al tratarse de una cantidad reducida que no conllevaba pérdida de puntos en el carnet de conducir.

El marco legal para vehículos de emergencia

La normativa de tráfico, tanto en Italia como en España, establece excepciones específicas para los vehículos prioritarios cuando se encuentran en servicio de urgencia. El Reglamento General de Circulación español recoge que estas unidades pueden superar los límites de velocidad, tienen prioridad de paso sobre otros vehículos y están exentos de cumplir determinadas señales, siempre que utilicen las señales acústicas y luminosas reguladas en el reglamento.