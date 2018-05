Musa Amer Odeh: «EE UU amenaza a los países para que mueven sus embajadas»

El embajador palestino en Madrid, Musa Amer Odeh, asegura que Israel está cometiendo “un crimen” bajo “la protección” de Estados Unidos tras la muerte de más de 40 palestinos en las últimas horas. Además, cree que el traslado de la embajada de EE UU a Jerusalén llevará más violencia y conflicto a la región.

¿Seguirá creciendo la violencia estos días?

No se le puede llamar violencia. Lo que está ocurriendo es un crimen, terrorismo de estado cometido por la ocupación israelí y protegido por el Gobierno de EE UU. La gente que se está manifestando es muy pacífica. No llevan ni piedras. Sin embargo, los muertos por Israel ascienden a más 50 personas y a más de 2.000 los heridos.

El Gobierno de EE UU dice que el traslado de la embajada es un asunto de política interna.

No es así. Es una violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Washington no tiene el derecho a entregar Jerusalén a Israel. Toda la comunidad internacional está de acuerdo en que Jerusalén es la capital de dos estados. Jerusalén Este, ocupada en 1967, es para los palestinos y nunca dejaremos de luchar contra las violaciones de Israel.

¿Habrá más países que muevan sus embajadas a Jerusalén?

EE UU está amenazando a otros países para que muevan sus embajadas a Jerusalén. Pero no creo que muchos vayan a seguir sus pasos. Esta decisión traerá más violencia y conflicto a la región.

¿La solución de los dos estados está muerta?

No puedo decir que esté muerta, aunque Israel ha dado pasos para que muera. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional le diga a Israel «basta». La UE reconoce a Israel y es hora de que se reconozca a Palestina. Estamos pidiendo a través de la Iniciativa Palestina para la Paz la celebración de una cumbre para llevar la paz y la justicia a nuestra región.

-¿Existe menos compromiso internacional en el conflicto palestino desde hace unos años?

-No lo creo. Cuando Trump tomó la decisión de mover la embajadas en diciembre, 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU nos apoyaron. Incluso países cercanos a EE UU votaron en su contra. En la Asamblea General nos apoyaron 129 países y sólo 8 a EE UU. No exsite un apoyo más débil , lo que sucede es que la región tiene muchos conflictos y las prioridades cambian a veces. No hay futuro para la ocupación israelí, ni para la humillación de un pueblo. Es hora de que tengamos paz y justicia.

-¿La división entre Al Fatah y Hamas es un obstáculo para la causa palestina?

-Hay divisiones, como sucede en cualquier país, así que seguiremos luchando para que nuestra sociedad esté unida y para alcanzar la reconciliación. No estoy de acuerdo con Hamas, pero son parte de nuestro pueblo.

-¿El estatus de Jerusalén sigue siendo clave para la paz en la región?

-No puede haber nunca paz sin Jerusalén, ocupada en 1967, y sin una solución para los refugiados. Tenemos más de cinco millones de refugiados. Ellos tiene derecho a volver a su casa. Necesitamos que Trump dé marcha atrás para conseguir la paz y la justicia. No se puede dictar política en este conflicto de forma unilateral. Trump ha adoptado la posición más extremista, la de los colonos.