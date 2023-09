El nuevo despiste de Biden: no le da la mano al presidente brasileño

Es la tercera vez en la que tanto Joe Biden como Lula Da Silva mantenían una reunión, después de haber tenido dos llamadas telefónicas. Ha ocurrido en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, donde ambos han presentado una iniciativa común: la Asociación para los Derechos de los Trabajadores y donde Joe Biden nos ha vuelto a dejar otro despiste de los suyos que vienen siendo habitual en los últimos meses.

"Ante los complejos retos mundiales, debemos apoyar a los trabajadores y capacitarlos para impulsar la innovación que necesitamos urgentemente para asegurar nuestra futuro", eran algunas de las declaraciones que hacían en un comunicado conjunto antes de la reunión en el marco de la ONU.

Alejados en algunos puntos dentro de la política, en esta ocasión sí tienen una visión común y unida con respecto a los trabajadores donde ambos han recordado su pasado: Biden tuvo presente a su padre asegurando que nunca tuvo un título universitario "pero que era un hombre culto y trabajó muy duro toda su vida". El presidente de Brasil por su parte rememoraba su pasado en la fábrica: "He trabajado 27 años en la fábrica. He visto el desempleo. He experimentado el desempleo". Una iniciativa que también busca mejorar la relación entre los dos países.

Al finalizar la comparecencia conjunta de ambos es cuando ambos nos dejaban esta imagen, donde parece que al presidente norteamericano se le olvida estrecharle la mano al presidente brasileño y, este, parece que no se lo toma del todo bien.