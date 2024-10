Orban: “Abriremos varias botellas de champán si vuelve Trump”

El primer ministro húngaro Viktor Orban ha asegurado que descorchará “varias botellas de champán” sin finalmente Donald Trump gana las elecciones en próximo cinco de noviembre y vuelve a convertirse en el inquilino del Despacho Oval. El mandatario magiar va incluso más allá y cree que la Unión Europea debe ir cambiando su estrategia de apoyo a Ucrania, si Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca, ya que no habrá demasiado tiempo que perder.

En una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), Orban ha recordado que el próximo 8 de noviembre se celebrará una cumbre informal en Budapest en el marco de la presidencia húngara, justo tres días después de las elecciones en Estados Unidos, y que esta puede ser la ocasión perfecta para que el club comunitario emprenda un cambio de rumbo. El primer ministro húngaro cree que Trump no esperará a asumir la presidencia del país para empezar a tomar decisiones. “Actuará inmediatamente, por tanto, como líderes europeos, no tenemos ningún tiempo que perder porque no habrá dos o tres meses como habitualmente tenemos”, ha explicado. Por eso, Orban apuesto primero por reaccionar “intelectualmente, filosóficamente” para después “actuar tan rápido como sea posible”.

El primer ministro húngaro ha pronunciado estas palabras durante una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara un día antes de que desgrane ante el hemiciclo europeo las prioridades de la presidencia húngara que comenzó el pasado 1 de julio. Un semestre que no ha podido ser más convulso, ya que el mandatario húngaro aprovechó la primera semana para emprender una gira internacional bautizada como “misión de paz”. Unos esfuerzos que le llevaron a recalar en Ucrania, Rusia, Pekín y hasta la residencia de Trump en Florida y poner en cuestión la estrategia europea de apoyar a Ucrania ante las tropas invasoras de Vladimir Putin.

48 horas después de terminar esta gira, de la que no avisó al resto de los socios europeos, Orban envió un plan de paz al presidente del Consejo, Charles Michel, que ha sido rechazado por el resto del club comunitario.

Pero el primer ministro húngaro no se da por vencido. “La intención húngara se centra en lograr un alto el fuego, porque estamos convencidos de que esa guerra no se puede ganar en el campo de batalla. Simplemente no se puede, ése es nuestro sentimiento”, ha explicado. Según Orban, las dos partes creen que el paso del tiempo les beneficia y de ahí que ni Kyiv ni Moscú tengan ninguna intención de sentarse a negociar.

Para Hungría, Bruselas debe cambiar de estrategia ya que “la discusión es sobre cuál es el comportamiento razonable de la Unión Europea en el contexto de esta guerra”. A pesar de estar en minoría dentro del club comunitario, Orban no se da por vencido. “Nos gustaría convencer a los líderes de la Unión Europea de que cambien esta estrategia porque esta estrategia y esta derrota no funcionan", ha insistido.

La gira de la paz de Orban en el mes de julio ya levantó ampollas en las cancillerías europeas. De hecho, el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, decidió celebrar en Bruselas el consejo informal de Exteriores a finales de agosto, previsto inicialmente en Budapest. La Comisión Europea también decidió cancelar la habitual reunión del colegio de comisarios en el país, que debía celebrarse en el mes de septiembre y tampoco ha enviado sus comisarios a la reuniones de carácter informal- no se toman decisiones- que se están celebrando en Hungría durante la presidencia. Como represalia, han optado por funcionarios como representación.

Aunque hace meses se había barajado privar a Hungría de su turno presidencia y adelantar el mandato de Polonia, que debe coger el testigo el próximo 1 de enero, existen trabas políticas y jurídicas para una decisión de este tipo. Además, el Tribunal de Justicia de la UE no tiene competencias sobre política exterior. Esto hace que ninguna institución europea se esté planteando denunciar a Hungría ante el alto tribunal europeo por no cumplir el principio de “cooperación leal” que aparece consagrado en los tratados.

En la rueda de prensa previa a su discurso de este miércoles, Orban ha defendido otras prioridades de la presidencia húngara como el cerco a la inmigración ilegal o el aumento de la competitividad europea.