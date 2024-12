La OTAN esquiva la petición de Zelenski de que parte de Ucrania ingrese en la organización

La OTAN sigue dando largas a Ucrania sobre su posible ingreso en la organización militar. El secretario general, Mark Rutte, ha evitado hablar de compromisos concretos sobre la entrada del país y ha pedido centrar los esfuerzos en la provisión de armas en aras de Kiev llegue en una posición “fuerte” a unas eventuales negociaciones de paz con Moscú.

Lo cierto es que en las últimas semanas el desánimo parece haberse apoderado del presidente del país, Volodimir Zelenski. Por primera vez, el mandatario ucraniano sugiere la posibilidad de abandonar la idea de recuperar la plena soberanía. Esto supondría renunciar a reconquistar los territorios ocupados por Rusia, a cambio de que el resto del país ingrese de manera inmediata en la OTAN y quede cobijada bajo su manto protector. Se trataría de una solución temporal a imagen y semejanza de lo ocurrido con Alemania, que ingresó en la Alianza en 1955, 30 años antes de su reunificación. Esto permitiría alcanzar la paz de manera relativamente fácil en 2025. “Esto es lo que debemos hacer rápidamente, y después Ucrania podrá recuperar la otra parte de su territorio por vías diplomática”, aseguró Zelenski a la emisora Sky News hace unos días. Según el mandatario ucraniano , este compromiso es el único que podría evitar una nueva ofensiva de las tropas rusas en su territorio. “Si hablamos de un alto el fuego, necesitamos garantías de que Putin no volverá”, aseguró.

A pesar de que en los pasillos de la Alianza, la posibilidad de partición de Ucrania ha dejado de ser considerado algo descabellado, Rutte ha preferido no dar pábulo a este tipo de planes. “Más ayuda militar y menos discusiones sobre cómo sería un proceso de paz”, ha intentado zanjar el secretario general, ante las preguntas de los periodistas. Aunque la situación en el campo de batalla es mala y los aliados reconocen que Rusia ha conseguido retomar la iniciativa militar, los mensajes públicos evitan dar imagen de debilidad.

“Cuando lleguemos a un acuerdo sobre Ucrania, tiene que ser un buen acuerdo, porque lo que no podemos permitir es que Kim Jong-un, Xi Jinping y cualquier otro que piense que es un mal acuerdo se pongan a celebrarlo, porque esto podría darles ideas a otros sobre lo que pueden hacer”, ha explicado Rutte. En un mensaje dirigido a la nueva administración de Donald Trump, el secretario general ha añadido que “esto es crucial para nuestra defensa, no solo en Europa, también en Estados Unidos y el Indo-Pacífico y el Euro-Atlántico”.

Rutte se desplazó recientemente a la residencia privada de Trump en Florida, aunque han trascendido pocos detalles de este encuentro. El candidato republicano aseguró durante la campaña electoral su disposición a terminar la guerra en 24 horas, lo que fue interpretado como una amenaza de dejar de armar al país invadido por Putin y de forzar su rendición.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Jose Manuel Albares, ha asegurado que el momento de negociar la paz corresponde al país invadido por Putin. “Si ese momento se diera, que es algo que no está encima de la mesa, no se debe hablar de Ucrania sin Ucrania, no lo hacemos en la UE ni aquí”, ha asegurado. El ministro ve poco probable que Putin quiera terminar la guerra a corto plazo. “Tenemos que hablar de la realidad y es que no hay voluntad del lado de Rusia de tener negociaciones de paz. Es hacer política ficción”, ha señalado.El titular español ha aprovechado la reunión con sus homólogos de la Alianza en Bruselas para anunciar el envió de un millón de euros de equipamiento para Ucrania.

En su reciente visita a Kiev, el canciller Olaf Scholz recordó que su país es el segundo que más armamento está enviado a Kiev, tan solo por detrás de EE UU. La próxima partida consirirá en sistemas IRIS-T, lanzaderas para misiles Patriot y más tanques. Todo por valor de 650 millones de euros. A pesar de esto, Berlín sigue resisitiendose a proveer de sus misiles de largo alcance Taurus, ante el temor de que esto pueda ser interpretado por Putin como una declaracion de guerra OTAN-Rusia. El giro dado por Joe Biden antes de abandonar la casa Blanca de permitir que sus misiles ataquen a objetivos en territorio ruso no ha conseguido que Berlín cambie de opinión. Reino Unido y Francia sí que han dado el paso de donar misiles a Kyiv y de permitir su utilización contra objetivos militares dentro de Rusia. “Me gustaría que coincidiéramos más en la cuestión de los Taurus”, reconoció en rueda de prensa Zelenski cuando Scholz visitó el país.