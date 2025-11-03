Pakistán abate a un peligroso cabecilla de Al Qaeda en la frontera con Afganistán

El ejército pakistaní ha informado de la eliminación de Mufti Muzahim, un peligroso cabecilla de Al-Qaeda y de su franquicia Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), durante una operación basada en inteligencia cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán.

Mufti Muzahim, también conocido como Qari Amjad (nombre real: Amjad Ali), fue abatido junto con su colaborador Qari Yasir, y otros dos militantes en una emboscada realizada por las fuerzas pakistaníes en el distrito de Bajaur, Khyber Pakhtunkhwa, durante la noche del 28 al 29 de octubre.

Según informes de inteligencia, Muzahim y Yasir habían asistido a un evento en la madrasa Darul Hujra Wal Jihad del TTP en el distrito de Asmar, provincia de Kunar, Afganistán, el 27 de octubre. Después de abandonar las instalaciones, fueron rastreados mientras cruzaban la frontera hacia la región pakistaní de Bajaur, en ruta al distrito de Dir, donde fueron interceptados.

El Departamento de Relaciones Públicas Interinstitucionales (ISPR) de Pakistán declaró que las fuerzas detectaron el intento de infiltración del grupo la noche del miércoles e “intervinieron eficazmente y frustraron” el cruce de la frontera por parte de los terroristas.

Designado terrorista global por Estados Unidos en 2022, Muzahim fue acusado de orquestar ataques transfronterizos y operaciones terroristas. Pakistán había ofrecido una recompensa de 5 millones de rupias por su captura.

En un hecho inusual, las fuerzas de seguridad pakistaníes permitieron un funeral público para Muzahim en su pueblo natal de Mayar Jandool, distrito de Dir. Cientos de personas asistieron a las oraciones fúnebres, y las condolencias se prolongaron durante varios días, lo que supone una excepción al protocolo habitual tras la muerte de altos mandos terroristas.

El TTP respondió al asesinato del segundo al mando del líder del TTP, Noor Wali Mehsud, con una declaración en redes sociales en la que lo calificó de "traición", mientras que las autoridades pakistaníes lo describieron como el resultado de una precisa labor de inteligencia. El portavoz del TTP, Muhammad Khurasani, confirmó las muertes y refutó la versión pakistaní de que Muzahim murió al intentar cruzar la frontera.