"Parece que ha llegado la hora de un choque directo entre Israel e Irán"

¿Por qué Irán ha esperado a ahora para atacar Israel? ¿El detonante es la invasión terrestre de Líbano?

Irán ha utilizado hasta este momento a Hamás, Hizbulá y ahora a los hutíes de Yemen como anillos concéntricos para no actuar de manera directa, son sus "prxies". Y esos "prxies" han sufrido ahora ataques verdaderamente arrasadores por parte de Israel. Estos anillos protectores están dejando de cumplir esa función y lo que queda en el centro es Irán y el Gobierno de los ayatolás. En días recientes, Netanyahu pronunció un discurso inusual en el que lanzó un mensaje al pueblo iraní precisando que iban a ser libres más pronto que lo que la gente creía. Fue un aviso directo de que Israel está dispuesto a atacar Irán, que es el quid fundamental de este conflicto entre Israel e Irán y parece estar llegando la hora para un choque directo. Irán también se ve obligada a actuar si es que quiere mantener cierta respetabilidad entre todos sus aliados a quienes dice proteger.

El Ejército israelí dice que se trata de una operación temporal, pero la última vez que Israel ocupó Líbano en 1982 permaneció veinte años...

Es cierto. La operación de 1982 se prolongó hasta el año 2000 en lo que consideraba una franja de seguridad. Lamentablemente, esa retirada fue interpretada por Hizbulá y Hasan Nasrala como una victoria. Lo mismo ocurrió con la retirada israelí de Gaza en 2006. Cada retirada israelí fue interpretada como una victoria y tanto Hamás como Hizbulá creyeron que lo correcto era seguir con una postura más agresiva. Se supone que Israel aprendió de esa experiencia. Lo cierto es que en una operación militar sabemos cuándo empieza y no cómo termina. Así que es legítimo plantearse dudas sobre qué es lo que va a pasar. Es de suponer que los ataques impresionantes de la última semana contra el liderazgo de Hizbulá y sus arsenales han sido verdaderamente importantes, pero sus tropas sobre el terreno, si bien carecen ahora de liderazgo, son muy experimentadas pues han combatido en Irak, Afganistán y Siria, por lo que Israel debe entrar con mucho cuidado.

¿Podemos decidir que ya se ha desencadenado un conflicto generalizado en Oriente Medio, lo que temía la comunidad internacional?

Estamos subiendo un nuevo escalón en la escalera de un conflicto regional, pero todavía hay que esperar. Debemos ver si esto es un ataque puntual de Irán, si se repelen de la misma forma que en el ataque de abril con 300 misiles. Pero el escenario se presenta de tal forma que Israel dará una respuesta más firme a Irán. La vez anterior respondió atacando solamente un radar cercano a un central nuclear en lo que yo interpreto que fue un mensaje para demostrar que podía lanzar un misil allá donde quisiera en territorio iraní. Disparó uno solo que dio en el blanco, a diferencia de los 300 que disparó Irán.

¿Qué consecuencias tiene para la milicia proiraní la muerte de Nasrala?

Nasrala no es cualquier dirigente en la región. Los comandantes que murieron en los ataque contra los "buscas" pueden ser reemplazados por otros más radicalizados. Pero Nasrla era un intelectual que estaba en Hizbulá desde su fundación, era un orador brillante, un líder carismático, un hombre que tenía una visión profética de la política y ese hombre ha desaparecido. Con él toda la línea de sucesión y la línea que venía detrás, así que asistimos a un descabezamiento de la organización muy fuerte. Es realmente un cambio en el juego que inclina la balanza. La amenaza no ha dejado de existir, pero Hizbulá ha dejado de ser lo que era hace un par de semanas.

¿Por que hasta ahora Hizbulá ha limitado su respuesta a Israel utilizando solo una pequeña parte de sus cohetes?

Con la pérdida de su principal líder y sus principales comandantes y la destrucción de muchos de sus arsenales y la cadena de comunicación, se asiste a una falta de confianza dentro de Hizbulá porque todo lo que ha sucedido no podría haberse producido si no no estuviera infiltrada. La inteligencia actúa gracias a información que está proveyendo gente de la propia organización. Hizbulá ha recibido golpes muy contundentes en las últimas semanas, por lo que es comprensible que la respuesta esté siendo desorganizada. Conserva combatiente y es de suponer que armamento, pero la organización que como tal responde a un comando central está desbaratada.