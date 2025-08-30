Una pareja dio a luz de forma inesperada durante Burning Man, el famoso festival en el desierto de Nevada

Durante el festival Burning Man en el desierto de Nevada, una pareja descubrió que esperaba un bebé solo en el momento del parto. En plena madrugada, Kayla Thompson, de 36 años, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal dentro de la autocaravana donde se encontraban ella y su esposo, Kasey.

Lo sorprendente fue que ambos desconocían por completo el embarazo. Kayla no había tenido síntomas ni señales evidentes, lo que los llevó a enfrentarse a un parto prematuro totalmente inesperado.

Solidaridad en Burning Man

Cuando nació la niña, a la que llamaron Aurora y que pesó apenas 1,6 kilos, varios profesionales de la salud que estaban en el festival —entre ellos un obstetra, una enfermera de cuidados intensivos neonatales y un pediatra— acudieron de inmediato para asistir a la pareja. “No sé de dónde aparecieron, pero en cuestión de minutos teníamos a un obstetra, una enfermera de la UCI y un pediatra a nuestro lado”, recordó Kasey con emoción.

Ante la urgencia, Aurora fue trasladada en helicóptero a una unidad de cuidados intensivos neonatales en Reno, a unos 120 kilómetros de distancia. Sus padres no pudieron acompañarla por falta de espacio, aunque el personal sanitario presente en el festival se ocupó de tranquilizarles y ofrecerles apoyo en un momento tan delicado.

Afortunadamente, la madre recibió el alta al día siguiente y la bebé, aunque sigue ingresada en la UCI neonatal, evoluciona de forma positiva. La familia ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos médicos. El padre, emocionado, describió a su hija como “un milagro” y aseguró que es “lo más importante de su vida”.