Peligra el Gobierno de Scholz por la crisis de Los Verdes alemanes

Después de perder las últimas cuatro elecciones, la cúpula del partido alemán de Los Verdes –uno de los tres pilares del Gobierno de coalición en Berlín– anunció ayer su dimisión. Ricarda Lang y Omid Nouripour abandonarán su puesto en noviembre para dar paso a una nueva dirección que se elegirá en el próximo congreso del partido. La decisión se produce tras una serie de graves derrotas electorales del partido. En las elecciones del pasado domingo en Brandeburgo, los ecologistas no superaron el umbral del 5% y, por tanto, ya no estarán representado en el Parlamento regional. «El resultado de las elecciones del domingo es la prueba más patente de la crisis más profunda que enfrenta nuestro partido en una década», aseguró Nouripour.

La dimisión se produce a un año de las elecciones generales y en pleno «otoño de decisiones» del Gobierno alemán que, en los próximos meses, tendrá que cerrar temas como la política económica, los presupuestos de 2025, las pensiones o el tema migratorio.

Con este panorama –y en vista de las actuales disputas entre el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y los liberales del FDP, la oposición ya considera que la coalición gubernamental ha llegado a su fin y de ahí las llamadas a que se adelanten las elecciones. La coalición «se está desmoronando ante las cámaras», aseguró minutos después de la dimisión el responsable del grupo parlamentario de los cristianodemócratas en el Bundestag, Thorsten Frei.

No obstante, y en lo que fue la primera reacción del canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, su portavoz aseguró que «esto no tiene ningún impacto en la coalición» de Berlín. Lang y Nouripour permanecerán en sus cargos hasta que se aclare quién será su sucesor en la conferencia del partido a mediados de noviembre por lo que, dentro de Los Verdes, no hay temor a una brecha o a un vacío de poder en el Gobierno.

Los Verdes han logrado resultados desastrosos en los últimos cuatro comicios: elecciones europeas y regionales de Sajonia, Turingia y Brandeburgo. En Turingia y Brandeburgo, donde estaban involucrados en el Gobierno regional, no lograron superar la barrera del 5%, por lo que fueron expulsados por completo del Parlamento. Sobre los motivos, la prensa alemana alude a que la formación verde no ha sabido conectar con los jóvenes. Por otro lado, está la postura de este partido sobre la guerra de Gaza o incluso se dice que, en algunos casos, el endurecimiento de la ley de asilo tampoco ha sido bien recibido.

Además, para algunos analistas políticos, la formación ha estado dormida en los últimos meses y se ha alejado de sus temas básicos como la protección del clima.

Todo el comité ejecutivo federal ha dimitido de su cargo. Además de Lang y Nouripour, lo han hecho los vicepresidentes, Pegah Edalatian y Heiko Knopf; la directora general, Emily Büning; y el tesorero, Frederic Carpenter. Todos ellos tomaron posesión de sus cargos a principios de 2022, una vez que los antiguos líderes del partido, Annalena Baerbock (jefa de la diplomacia alemna) y Robert Habeck (ministro de Economía), pasaron a tomar carteras ministeriales en el Gobierno federal, la primera coalición de tres partidos de la historia de República Federal Alemana.

Los primeros nombres de un posible sucesor comenzaron a circular poco después de la dimisión. Entre ellos figuran Franziska Brantner, secretaria de Estado en el Ministerio de Economía de Habeck, o Felix Banaszak, miembro del Bundestag y anteriormente presidente del Partido Verde en Renania del Norte-Westfalia, el «Land» alemán más poblado.