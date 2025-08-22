”Pensé que era una fuga química” un vuelo a Fuerteventura se convierte en una pesadilla por el olor de unos pies descalzos

Lo que prometía ser el inicio de unas vacaciones soñadas para Sophie Brame, una joven británica de 27 años, terminó convirtiéndose en una experiencia desagradable a bordo de un vuelo de Ryanair. El motivo: un pasajero decidió quitarse los zapatos, generando un olor tan intenso que Sophie lo describió como “quesoso” y “completamente insoportable”.

El incidente ocurrió aproximadamente una hora después del despegue desde Manchester rumbo a Fuerteventura. Sophie, que viajaba en clase turista, notó un hedor persistente que la obligó a mirar a su alrededor. Fue entonces cuando descubrió que el origen del mal olor era el pie descalzo de su compañero de asiento, extendido de forma invasiva hacia su espacio personal.

Indignada, la joven decidió documentar la situación en su cuenta de TikTok, donde el vídeo rápidamente se viralizó. En él se puede ver el pie del pasajero y escuchar la reacción de Sophie, visiblemente afectada por el ambiente enrarecido. “No podía respirar. Era como estar atrapada en una cámara de tortura nasal”, comentó en la publicación.

El vídeo generó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron experiencias similares y debatieron sobre la falta de etiqueta en los vuelos. Algunos incluso propusieron que este tipo de comportamientos deberían ser sancionados por las aerolíneas.

“Hay límites para la comodidad personal. Quitarte los zapatos en un espacio cerrado y compartido debería considerarse una falta grave”, escribió un usuario. Otro relató haber vivido una situación aún más extrema: “El pasajero iba sin calcetines y apoyó los pies en el reposabrazos de otro viajero. Fue repugnante”.