El coronel Krystian Zięc, uno de los primeros pilotos polacos en volar el caza estadounidense F-16, no cree que transferir estos aviones de combate a las fuerzas aéreas ucranianas vaya a proporcionar al país un predominio aéreo sobre Rusia en la guerra. Entrevistado por la radio polaca RMF, dijo: "No hay ningún país que haya construido un sistema de seguridad o un sistema de control del espacio aéreo basado únicamente en un sistema basado en tierra". Por eso, dijo que "si el gobierno de EEUU quiere resolver la situación a favor de Ucrania, debe dar luz verde al envío de aviones tácticos". A este respecto, se mostró confiado en que es "solo cuestión de tiempo"que Washington acabe aprobando la transferencia de aviones de guerra occidentales a Ucrania. El ex comandante agregó que si los ucranianos tuvieran superioridad aérea, "los habitantes de las ciudades ucranianas no habrían muerto".

Cuando se le preguntó si la entrega por parte de Polonia y Eslovaquia de los MiG-29 de fabricación soviética cambiaría la situación en Ucrania, respondió: "Tendrán un impacto positivo. Mejor algo que nada", y añadió: "Cada avión táctico que tiene la capacidad de desplegar armas o lanzar misiles o lanzar bombas es un valor agregado". Pero la magnitud de este valor depende, entre otras cosas, de la formación de pilotos, dijo. "Si hoy las fuerzas armadas de Ucrania usan el avión MiG-29 a diario, tienen una cadena logística, un sistema de entrenamiento, la posibilidad de usar este sistema, entonces este avión MiG-29 definitivamente será mejor para ellos.

El coronel Zięc, que fue responsable de las operaciones aéreas como parte de los ejercicios de la OTAN Air Meet en 2003, comparó lo que supondría poner para un piloto acostumbrado a volar con un MiG-29 pasar a pilotar un F-16. Sería como poner al conductor de un pequeño Fiat al volante de un coche de carreras de Fórmula 1. "Es exactamente lo mismo con la transición del piloto MiG-29 al F-16", matizó.

Zięta, el primero soldado polaco en obtener una licencia de instructor del F-16, cree que el este caza no le daría la supremacía aérea a Ucrania porque a su juicio este aparato "es un remanente de las guerras asimétricas". En el pasado, explicó, cuando "teníamos que lidiar con dos oponentes iguales, Rusia y Estados Unidos, teníamos una aviación de superioridad aérea para que la aviación de primera línea pudiera llevar a cabo su tarea y los soldados en tierra pudieran realizar su trabajo". Pero "cuando la simetría dejó de existir, la necesidad de aviones de superioridad aérea también desapareció". Fue así, dijo, como se empezó a equipar el avión F-16, "que en un principio era un caza ligero que sólo volaba de día, en buenas condiciones meteorológicas". Su dictamen es claro: "Este avión realiza muy bien tareas aire-aire y aire-tierra, pero no puede reemplazar a un avión de superioridad aérea como el F-15, F-22 o el Typhoon".

El coronel afirmó que no existe un sistema terrestre "capaz de destruir plataformas aéreas de manera eficaz, eficiente y rentable, ya sean aviones, drones o drones baratos". Cree que el coste de disparar proyectiles "que pueden llegar a costar millones" no es asumible para ningún país en una guerra tan larga. "No hay ningún país, ni siquiera un país que apoye a Ucrania hoy en día, que pueda apoyar financieramente disparar con todas estas costosas adquisiciones a todo lo que se mueve en el aire"