Portugal contiene el avance de la ultraderecha en las municipales, según los primeros resultados

El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) se ha puesto por delante en las elecciones municipales en Portugal con el 26,76 % del voto escrutado, tanto en número de sufragios como en alcaldías que ganaría.

Con ese porcentaje de papeletas computado, el PSD, que es uno de los socios del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, obtiene el 38,8 % de los sufragios (118.589), ganando en tres alcaldías, seguido el Partido Socialista, que obtiene el dominio de una, con el 34,97 % de los apoyos (106.884 votos).

El partido de ultraderecha Chega va tercero con 7,93 % de los sufragios (24.243 votos) y de momento no gana en ningún ayuntamiento.

En las últimas elecciones locales celebradas en el país ibérico en 2021, los socialistas fueron los triunfadores, al ganar 148 alcaldías de municipios, seguidos del PSD, que logró 103, y el Partido Comunista Portugués (PCP), que logró 19.

Chega quedó cuarto sin ninguna alcaldía.

El partido de ultraderecha Chega no se haría con el control de ninguna alcaldía de las principales ciudades de Portugal en las elecciones municipales de este domingo en el país, según los sondeos a pie de urna publicados por medios de comunicación locales.

Según el análisis de Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal, Chega quedaría tercero en Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia y Setúbal, y sería segundo en Faro.

La proyección de la Universidad Católica para el canal de televisión pública RTP indica que Chega no va a lograr el dominio de los ayuntamientos de Lisboa, Oporto, Sintra, Braga, Setúbal, Braganza, Loures y Coimbra.

De acuerdo con el estudio de Intercampus para el Correio da Manhã y su televisión, así como para NOW y Jornal de Negócios, la formación de ultraderecha liderada por André Ventura no lograría el control de ninguna ciudad grande y quedaría tercero en urbes como Lisboa, Oporto y Sintra.