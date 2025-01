La presidenta moldava acusa a Rusia de provocar la crisis energética de la región separatista de Transnistria

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha acusado este martes a Rusia de provocar la crisis energética de la región separatista de Transnistria, una situación que ha llevado al Parlamento de la autoproclamada república a extender recientemente el estado de emergencia por la significativa reducción del suministro de gas a la zona.

Así, ha descartado que el Gobierno moldavo esté limitando el suministro de gas a la región y ha afirmado que la situación está siendo abordada por el Consejo Supremo de Seguridad del país para hacer frente a la escasez de gas.

En este sentido, ha recalcado que la crisis responde a las acciones de la compañía rusa Gazprom, que ha "violado sus obligaciones contractuales", según informaciones recogidas por la agencia moldava NewsMaker. Sandu ha destacado, además, que Chisináu ha estado ofreciendo ayuda humanitaria a Transnistria desde el pasado mes de noviembre, una asistencia que Tiraspol ha negado reiteradas veces. "No es que sea la negativa de Tiraspol; es la negativa del Kremlin. Tiraspol no puede decidir si aceptar o no esta ayuda y es bastante obvio que el Kremlin está detrás de esta negativa irracional", ha aseverado.

La presidenta ha acusado también a Rusia de hacer uso de recursos energéticos para desestabilizar la situación interna en el país. "No es una crisis energética porque hay rutas alternativas por las que puede fluir el gas. Unos lo reciben mediante unas rutas y otros a través de otras", ha dicho. "El único motivo por el que esto pasa es porque Gazprom, o el Kremlin, no quieren cumplir con sus obligaciones contractuales. El único objetivo es provocar descontento y utilizar estos recursos como elemento de desestabilización", ha afirmado antes de confirmar las informaciones que apuntan a que el líder de la región, el separatista Vadim Krasnosilski, ha viajado a Moscú para reunirse con las autoridades rusas.

La situación ha llevado a la central termoeléctrica de Cuciurgan a utilizar carbón para generar electricidad, si bien ya se han producido cortes programados del suministro eléctrico, repartidos de forma escalonada durante ocho horas diarias.