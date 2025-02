Presidente Trumpsk: la surrealista entrevista a Trump y Musk en la cadena amiga

Sentados casi hombro con hombro en dos sillas aparentemente no muy cómodas, con rostro serio y con continuos cruces de miradas cómplices. En frente, el entrevistador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su “ministro para todo sin cartera”, el multimillonario Elon Musk, se han sometido esta semana en Fox News a la que posiblemente ha sido la entrevista más surrealista de las que han concedido hasta ahora.

El medio de comunicación elegido no es casual, por supuesto, porque la Fox es la cadena más complaciente con el presidente republicano. La entrevista se emitirá el próximo martes, pero ya se ha mostrado un avance.

Por lo que se ha podido ver hasta ahora, los dos protagonistas han decidido combatir las críticas por el excesivo protagonismo de Musk presumiendo de entendimiento y haciendo bromas sobre el “Presidente Trumsk”, como han bautizado algunos a esta pareja.

Donald Trump y Elon Musk le confesaron al presentador de Fox News, Sean Hannity, que están convencidos de que los medios de comunicación están intentando abrir una brecha entre ellos. Hannity menciona incluso a alguno de estos adversarios (The New York Times, The Washington Post o los programas nocturnos, según el presentador de Fox), de los que dice que "quieren que ustedes dos comiencen a odiarse". “Quieren el divorcio”, dijo Hannity.

“Elon me llamó y me dijo: ‘Sabes que están tratando de separarnos’”, rconfesó Trump. “Le dije: ‘Absolutamente’”.

“Sabes lo que he aprendido, Elon: la gente es inteligente. Lo entienden. Sí, lo entienden, realmente ven lo que nos está pasando”, añadió Trump en otro momento de la conversación.