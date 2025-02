Los discursos de odio aumentaron un 50% desde que Elon Musk se hizo con Twitter

Elon Musk está en la cima de sus pretensiones. No solo habla de él, el presidente de Estados Unidos, la prensa y las redes sociales. También lo hacen los científicos. De acuerdo con un reciente análisis, la tasa de discursos de odio en X fue aproximadamente un 50% más alta durante varios meses después de que Musk comprara la plataforma de redes sociales que en los meses anteriores, y la cantidad de cuentas de bots y similares no disminuyó. Un equipo liderado por Daniel Hickey de la Universidad de California, Berkeley, ha publicado sus hallazgos en PLOS One.

Estudios previos han vinculado el discurso de odio en línea con los delitos de odio fuera de línea, y los bots pueden promover desinformación y spam que podrían causar daño, por ejemplo, contribuyendo a estafas, interfiriendo en elecciones del mundo real o entorpeciendo campañas de salud pública. Del mismo modo, otros científicos han demostrado que, inmediatamente después de que Musk comprara X, entonces conocida como Twitter, y se convirtiera en su director ejecutivo el 27 de octubre de 2022, el discurso de odio aumentó en la plataforma.

Sin embargo, no ha quedado claro si estas tendencias se mantuvieron durante el resto del mandato de Musk como CEO. Para abordar esta brecha, Hickey y sus colegas emplearon métodos desarrollados previamente para medir el discurso de odio en inglés y la actividad inauténtica en X durante ese período.

El análisis mostró que un aumento en el discurso de odio que se produjo justo antes de que Musk comprara X continuó hasta mayo de 2023. La tasa semanal de discurso de odio fue aproximadamente un 50% más alta que en los meses anteriores a la compra, incluido un mayor uso de insultos homofóbicos, transfóbicos y racistas específicos. El número promedio de "me gusta" en las publicaciones de odio aumentó en un 70%, lo que sugiere que más personas estuvieron expuestas al discurso de odio en X. Mientras tanto, la presencia de cuentas de bots y otras cuentas inauténticas no disminuyó y, de hecho, puede haber aumentado.

Estos hallazgos no respaldan las afirmaciones públicas de X de que la exposición al discurso de odio disminuyó después de la compra de Musk. El estudio señala que, como la información sobre cambios internos específicos en X es limitada, no pueden sacar conclusiones firmes sobre una relación causa-efecto entre la compra de X por parte de Musk y sus hallazgos. No obstante, expresan su preocupación por la seguridad de las plataformas en línea y piden una mayor moderación en X, así como más investigaciones para arrojar luz sobre la actividad en las plataformas de redes sociales.

“Las políticas para reducir la exposición a contenidos nocivos parecen no ser lo suficientemente eficaces”, concluye el estudio.