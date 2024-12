Problemas en las "cajas negras" retrasan la investigación del accidente aéreo en Corea del Sur

Tras el grave accidente aéreo en Corea del Sur en el que murieron 179 personas, ahora los investigadores han comenzado a inspeccionar las "cajas negras" del avión, pero ya han encontrado problemas técnicos.

Mientras tanto, las autoridades surcoreanas anunciaron en una conferencia de prensa el martes por la mañana que el criticado muro de hormigón estaba correctamente colocado.

El accidente aéreo en Corea del Sur en el que solo sobrevivieron dos personas es el más extenso en la historia del país. Ocurrió 48 horas después de que el presidente interino del país asumiera el cargo tras un período turbulento de caos político.

Un vídeo muestra la secuencia de hechos, y en las imágenes se puede ver que el avión no pudo desplegar el tren de aterrizaje y los flaps de las alas no están plegados. Pero no está claro qué pasó exactamente. Se esperaba encontrar información crítica en las "cajas negras" del avión, que, entre otras cosas, registran los sonidos de la cabina y del registrador de vuelo.

Los investigadores ahora han comenzado a inspeccionar las cajas, pero descubrieron que al registrador de viaje le falta un contacto crítico que podría dificultar la extracción de datos de las cajas, según informa la BBC. Esto podría significar que la investigación en su conjunto lleve más tiempo.

Según la autoridad policial de Corea del Sur, están haciendo todo lo posible para acelerar la investigación para que los familiares de las víctimas obtengan respuestas sobre lo que realmente sucedió.

Durante la jornada del martes, las autoridades comenzaron a entregar los primeros cadáveres a sus familiares tras un arduo trabajo para identificar a muchos de ellos. Pero aún no se han identificado cinco cadáveres y familias enojadas esperan en el aeropuerto de Muan más actualizaciones.

"De las 179 víctimas, cuatro fueron entregadas a sus familiares en duelo, anunció el ministro de Transportes, Park Sang-Woo, en el aeropuerto de Muan, según informó la AFP.

El martes por la mañana, las autoridades surcoreanas convocaron una conferencia de prensa sobre el accidente. Durante la rueda de prensa se prestó especial atención a un muro de hormigón adyacente a la pista.

En las fotografías tomadas en relación con el accidente se puede ver que después de la colisión con el avión se hizo un agujero en la pared. Varios expertos internacionales criticaron la colocación de la barrera y dijeron que empeoró el resultado del accidente.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades defienden ahora el muro y el ministro de Infraestructuras del país dice que está colocado de acuerdo con las normas internacionales fuera de la zona de seguridad de 199 metros. Sin embargo, se debe investigar su importancia en el accidente.

¿Cómo funciona una "caja negra"?

Hoy en día, la "caja negra es", aunque parezca engañosa, a menudo naranja, roja o amarilla. De hecho, está expresamente prohibido que las cajas sean de color negro.

Se cree que el término proviene de una versión temprana del aparato que estaba basado en película y, por lo tanto, tenía que estar completamente oscuro por dentro, como el cuarto oscuro de un fotógrafo. La "caja negra" sirve para facilitar la investigación de un accidente y consta de dos tipos de tacógrafo.

Un registrador de vuelo donde se guardan alrededor de 90 valores diferentes e información de la última media hora sobre la posición del avión, dirección de viaje, altitud, velocidad, desviación del timón y más. Una grabadora de audio con las conversaciones de los pilotos entre sí y con el control del tráfico aéreo, así como ruido de fondo de al menos las dos últimas horas. Todo lo que se dice en los micrófonos y auriculares de los pilotos se graba y un micrófono en el techo de la cabina registra los sonidos ambientales.