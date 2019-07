La policía italiana ha detenido a 18 personas, entre ellas un alcalde, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, por "lavar el cerebro" a niños en acogida para que creyeran que sus padres abusaban sexualmente de ellos, separarles de su familia y entregarles en adopción por cientos de miles de euros. Las autoridades de Reggio Emilia, en el centro de la península italiana, descubrieron cómo la banda utilizaba las sesiones de psicoterapia y electroshock para convencer a los menores de que sus padres habían abusado sexualmente de ellos y alterar su memoria. Una vez que conseguían su objetivo, los menores se distanciaban de las familias y quedaban a merced de la banda, que cobraba cientos de miles de euros para entregarlos en adopción a amigos y conocidos.

Entre los detenidos figura la alcaldesa de Bibbiano, Andrea Carletti, así como políticos, médicos, trabajadores sociales y psicólogos. La red elaboraba informes falsos para alejar a los niños de familias desfavorecidas de sus seres más queridos. Después comenzaba el proceso de convencerles de que los estaban maltratando física y sexualmente. En un episodio publicado por el diario "La Repubblica" , una niña dijo que no podía recordar por qué ya no podía ver a su padre. "¿Pero no recuerdas que dijiste que no querías verlo?", le dijo un psicólogo. "Sí, dijiste que no querías verlo porque temías que te lastimara" le insistía. "¿Quieres volver a verle para que él busque venganza ... o te lleve?. ¿Recuerdas el miedo que sentiste? ¿Te acuerdas ahora? La niña supuestamente dijo que no recordaba y que lloró porque extrañaba a su padre.

Para lavarles el cerebro a los niños y engañar a las autoridades, la red también utilizaba pequeñas descargas eléctricas que denominaban la "pequeña máquina de memoria". Otros métodos que utilizaban era falsear dibujos, en los que incluían detalles sexuales falsos, describían las casas de sus padres como abandonadas y representaban obras de teatro en las que los trabajadores sociales interpretan a los padres de los niños disfrazados de monstruos que tratan de hacerles daño.

Además, durante los últimos años la red escondía las cartas y obsequios que los padres enviaban a sus hijos.

Los niños eran entregados sin control a amigos y familiares. Entre ellos, figuraban propietarios de tiendas de sexo, personas con trastornos psicológicos y padres cuyos hijos habían quitado la vida. Los medios italianos informan que dos de los niños han sido abusados ​​sexualmente después de ser asignados a los padres de adopción temporal.

El grupo está acusado de una larga serie de delitos que incluyen el abuso de menores, lesiones graves, abuso de poder, malversación de fondos, fraude judicial y la fabricación de pruebas. Los medios italianos informan que docenas de personas están bajo investigación. La policía no reveló cuántos niños estaban involucrados, pero se estima que han sido varias docenas de menores los afectados.

Desde Osaka, donde se encuentra la cumbre del G20, el primer ministro Giuseppe Conte comenta sobre la historia: "Es probable que todo sobre los niños sea dramático. Leí las noticias sobre Reggio Emilia. Si se confirmaron, son acusaciones impactantes y espantosas". .

El viceprimer ministro Luigi Di Maiohabla de "una galería de atrocidades absolutas que clama venganza" y ha dado indicaciones a sus oficinas para que escriban inmediatamente una carta al ministro Fontana para solicitar una verificación inmediata de todo el sistema nacional de fideicomisos, porque "no se aceptan horrores similares". El Partido Demócrata ataca a Di Maio: "Lo que se está aprobando para un modelo nacional inspirado en el tema de la protección de menores maltratados, el modelo de Emilia propuesto por el Partido Demócrata, se revela hoy como un sistema de pesadilla".