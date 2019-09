¿Puede reabrirse el parlamento?

Preguntas de E. S. Sieteiglesias

¿Tras la decisión del tribunal de apelación escocés que ha declarado «ilegal» el cierre del Parlamento británico se reabrirá antes del 14 de octubre?

Si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del tribunal de Escocia, Reino Unido se adentrará en aguas inciertas. El Supremo puede acordar que el Gobierno abusó de la prorrogativa real pero no está claro que eso suponga una apertura del Parlamento. O si los Comunes pueden reanudar las sesiones sin la indicación previa del Gobierno.

Los diputados están reclamando una «apertura inmediata» de la Cámara de los Comunes. ¿Es factible?

Los diputados están reclamando una apertura inmediata del Parlamento, pero según la ley actual, es el Gobierno británico –con el pleno uso de sus poderes– el encargado de ordenar la vuelta de la actividad del Parlamento. Por lo que no existe una alternativa clara de que la Cámara de los Comunes pueda decidir ella misma su reapertura.

La oposición y los «tories» rebeldes consideran que Boris Johnson «engañó» a la reina Isabel II sobre las razones reales para suspender el Parlamento durante cinco semanas. ¿A qué se enfrenta el primer ministro si se prueban sus mentiras?

La decisión del tribunal de Escocia ha sido un revés mayúsculo. Es la primera vez que un tribunal ha sentenciado que el primer ministro ha engañado, confundido al monarca. Si el Tribunal Supremo ratifica este fallo, la reputación del primer ministro dentro del Parlamento va a ser incluso más débil de lo que es ahora. En cualquier caso, todo esto engorda la narrativa de Johnson de que está luchando por el pueblo en contra del Parlamento y de los tribunales, para que se consuma el Brexit. Así que el daño que se ha causado al primer ministro puede que no sea tan profundo como algunos dicen.

Por otra parte, ¿puede el primer ministro mantener sus planes para ejecutar un Brexit a las bravas el próximo 31 de octubre? A pesar de lo avergonzante de la situación, parece que Boris Johnson maneja los tiempos a la perfección...

Con la legislación aprobada por el Parlamento, debe pedir una prórroga de tres meses si no alcanza un acuerdo de salida con la UE para finales de mes. Cuando él dice que no quiere pedir un nuevo retraso en Bruselas [«prefiero estar en una zanja antes de pedir una prórroga», dijo], sabe que esto supone una ruptura fundamental con la Constitución de Reino Unido. Boris Johnson tampoco puede forzar elecciones anticipadas después de que la Cámara de los Comunes rechazase esta semana por segunda vez la moción del Gobierno que solicitaba un adelanto electoral. Por esta razón, parece muy difícil que se produzcan sus planes en el modo y forma que él querría.

¿Qué puede hacer el Parlamento para evitar un divorcio abrupto con los Veintisiete?

Actualmente no puede hacer mucho más de lo que ya han hecho los diputados en Westminster. La legislación que fuerza al Gobierno a pedir una prórroga a la Unión Europea en el caso de que no alcance un pacto ya ha sido aprobada. Pero esto únicamente retrasa la decisión final. La realidad es que en el Parlamento no existe una mayoría para ninguna de las tres opciones: abandonar la Unión Europea con el acuerdo de la ex primera ministra, la conservadora Theresa May, abandonar sin acuerdo o permanecer en el bloque comunitario. En la medida en la que nos encontremos en este punto muerto, lo mejor y lo más que puede hacer el Parlamento es pedir prórrogas consecutivas de la salida de la Unión Europea.