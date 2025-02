"Putin ha convertido la amenaza de la tercera guerra mundial en su mayor chantaje"

¿Cómo ha influido la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo ha cambiado la relación con Ucrania?

Es verdad que se esperaban algunos cambios con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, sus argumentos falsos y el abrazo a la propaganda rusa es totalmente decepcionante y extraño a la vez porque ha dicho que la víctima de la agresión es la culpable de la guerra. El hecho de llamar dictador a Zelenski esta totalmente fuera de lugar porque Ucrania es un país democrático. Obviamente, no se pueden celebrar elecciones cuando un país está en guerra. Y, aún en el caso de un alto el fuego, que pudiera interrumpir la ley marcial vigente desde el inicio de la guerra, son necesarias garantías de seguridad para poder celebrar unos comicios. A día de hoy es imposible asegurar que en caso de un alto el fuego y unas elecciones, Rusia no vuelva a atacar a Ucrania. Aunque el país esté en guerra, Ucrania sigue siendo un país democrático en el que existe libertada de medios y criticas a Zelenski. No obstante, de lo que no hay duda es de que su índice de popularida no es del 4% como ha dicho Trump. No sé de dónde ha sacado Trump esos datos. Los datos de aprobación y confianza en el presidente Zelenski tres años después de la guerra siguen siendo elevadísimos. No entiendo quién y por qué asesoran a Trump para verter esas noticias falsas, que se corresponden, sin duda alguna, con la propaganda rusa.

En las últimas semanas, coincidiendo con el aniversario de la guerra, hay distintas reuniones para alcanzar la paz. ¿Ve posible que Rusia se anexione territorios?

En caso de un hipotético acuerdo de paz, sin duda, Ucrania tiene que recuperar íntegramente todos sus territorios y contar con las garantía de que Rusia no vuelva a atacar o invadir el país nuevamente. Es fundamental que si se firma un alto el fuego, Ucrania necesitará garantías de que Rusia no vuelva a invadir un país soberano, como ya lo hizo en 2014 y en febrero de 2022.

Desde el inicio de la invasión, los tambores de una tercera Guerra Mundial suenan con fuerza, ¿lo ve posible?

No creo que estemos en ese escenario en absoluto. Para Putin la amenaza de la tercera guerra mundial se ha convertido en su principal carta y usa ese argumento como excusa para continuar atacando. Porque gracias a ese argumento y amenaza ha evitado una respuesta más rotunda de los países europeos. Si no hubiera jugado con la posibilidad de desencadenar una tercera Guerra Mundial quizás el apoyo europeo hubiera sido mayor.

¿Hasta qué punto los ucranianos se sienten europeos y confían, algún día, en formar parte del bloque comunitario?

No hay ninguna duda del sentimiento europeo de los ucranianos. Así lo explican las encuestas que no dejan lugar a la interpretación: entre el 80 y 90% de los ucranianos está a favor de unirse a la Unión Europea. En este sentido, la integración europea también supondría para Ucrania una oportunidad para seguir trabajando en las reformas jurídicas y políticas que suponen formar parte de la UE. Por otro lado, tras meses de invasión, Europa cada vez es más consciente de lo que supone la agresión rusa y las consecuencias que ello tienen para su propia estabilidad. Por otro lado, la falta de confianza en Trump está obligando a la UE a trabajar duramente en asegurar su propia seguridad porque el modelo europeo también está ahora amenazado.

¿Cree que el país se sumará a la OTAN?

Es más complicado porque a día de hoy no hay consenso respecto a la adhesión de Ucrania entre los miembros de la Alianza Atlántica. Y, otra vez, debido al chantaje nuclear de Putin no se contempla esa posibilidad. Si bien es cierto, que su adhesión sería la mejor manera de protegerse.