Putin cree que Biden no se atreverá a responder a un ataque militar ruso

El Kremlin cree que si declara la guerra a la OTAN y decide usar armas nucleares, la Casa Blanca no se atreverá a responder porque tiene “miedo” a las bajas que pudieran ocasionarse en sus filas.

A esta inquietante conclusión ha llegado el presidente ruso tras casi dos años de guerra con Ucrania, que se encuentra estancada en el plano estratégico y en el frente diplomático, y después de analizar los movimientos que en este tiempo ha ido tomando la Alianza Atlántica.

Lo más preocupante, sin embargo, es que la información no procede del propio Kremlin, sino del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un prestigioso instituto de investigación o think tank británico con seis décadas de vida, que ha emitido un informe publicado por The Times.

Según este estudio, el Gobierno ruso está cada vez más predispuesto a endurecer su estrategia porque está convencido de que Estados Unidos y sus aliados no se atreverían a responder “teniendo en cuenta que Occidente es reacio a sufrir bajas”.

Por ello, Putin cree que puede utilizar armas nucleares no estratégicas sin que el Gobierno de Joe Biden se atreva a responder. “Rusia sabe que Estados Unidos no estaría dispuesto a cruzar el umbral nuclear como represalia y podría poner fin al conflicto antes de tiempo”, sostienen los expertos del IIEE.

La estrategía rusa consistiría en ir intensificando el conflicto “de forma controlada” “para impedir que Estados Unidos y la OTAN se impliquen en el conflicto, o para obligarlos a poner fin a la guerra en términos rusos".

El arsenal que Putin tiene en mente utilizar incluye armas nucleares con un alcance de hasta 5.000 kilómetros.

Las fuentes consultadas por el periódico británico no esconden su preocupación por este estado de la cuestión, y creen que las sospechas son fundadas. A su juicio, existe un alto riesgo de que Rusia decida dar un paso más y atacar a algún país miembro de la OTAN.