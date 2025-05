Putin no encabeza la delegación negociadora rusa en Estambul para el encuentro con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no encabezará la delegación negociadora rusa en las negociaciones con Ucrania que tendrán lugar mañana en Estambul, informó este miércoles el Kremlin.

Según un comunicado de la Presidencia rusa, el equipo negociador ruso en la ciudad turca estará presidido por el asesor presidencial Vladímir Medinski, el mismo que encabezó las negociaciones con Kiev en Estambul en 2022.

Desde inicios de esta semana, los agentes internacionales estaban a la espera de la decisión del presidente ruso, que finalmente no acudirá a la cita en Turquía. El inicio hacia unas conversaciones de paz podrían no llevarse a cabo ya que, como anunció Volodímir Zelenski, el líder ucraniano, no aceptaría reunirse con nadie que no fuera Putin.