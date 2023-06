Putin ofrece a los combatientes de Wagner unirse al ejército o irse a Bielorrusia

La semana ha comenzado en Rusia como si nada hubiese pasado el fin de semana. La gente ha vuelto a su trabajo y los niños han salido a la calle para disfrutar del verano aprovechando las vacaciones. Solo en Moscú y las ciudades que fueron ocupadas por el grupo Wagner se puede sentir la resaca tras lo ocurrido el sábado.

El alcalde de la capital rusa, Serguei Sobianin, desactivó oficialmente las medidas antiterroristas adoptadas "ante la ausencia de amenazas a la vida, la salud, la propiedad y otros intereses legalmente protegidos de la población”. Poco a poco, operarios del ayuntamiento retiran las barreras de las principales calles de la ciudad y devuelven la posibilidad a los viandantes de pasear por la Plaza Roja.

En Rostov y Lipetsk han empezado a reparar los baches en las carreteras producidos por los vehículos pesados de Wagner. La gente comenta lo ocurrido con sus colegas y vecinos, quitándole importancia al hecho de que quizá estuvieron cerca de una confrontación militar interna.

Memes de todo tipo circulan por las redes. Pelillos a la mar. 48 horas después del conato de insurrección en Rusia los protagonistas han vuelto a dar señales de vida. El gran protagonista, Evgeni Prigozhin, adicto a las redes sociales aprovechó la tarde de ayer para publicar en los canales de Telegram de su compañía un largo archivo de audio de más de 11 minutos en el que justificaba su rebelión como respuesta al ataque con misiles infringido por el ejército ruso a sus hombres el pasado viernes.

Prigozhin, cuyo paradero sigue siendo un misterio a día de hoy, aseguró que la finalidad de su avance planificado hacia Moscú no era el de “echar del poder al régimen existente y al Gobierno legalmente elegido”, sino la de “no permitir la destrucción de Wagner y exigir responsabilidad a aquellos cuyas acciones no profesionales causaron un enorme número de bajas”, manteniendo que no más de el dos por ciento de sus hombres estaba dispuesto a firmar el contrato propuesto por el Kremlin para formar parte del Ejército.

Además, el oligarca apostillaba en su mensaje que, aunque se habían “arrepentido de haber disparado contra la aviación rusa”, “la marcha demostró muchas cosas que previamente se habían puesto de manifiesto” en el país respecto a la seguridad del mismo. Seguro de su posicionamiento, dijo que quería dar “una masterclass” sobre cómo tenía que haberse llevado a cabo la operación en Ucrania.

El discurso oficial en la televisión pública era muy distinto. Mientras en algunos programas de tertulia había quien pedía la “ejeión inmediata” de Prigozhincuc, en las noticias se mostraba el resultado del registro a su cuartel general en San Petersburgo en el que no faltaban armas, pasaportes falsos y dinero, mucho dinero en efectivo y lingotes de oro. Se sabe que entre Prigozhin y el presidente bielorruso, Alesander Lukashenko, está abierto un diálogo que Putin le niega.

A pesar de la negociación que le ha llevado a desaparecer de Rusia y refugiarse en Bielorrusia, fuentes oficiales aseguran que la investigación contra el ex jefe del grupo Wagner no se ha cerrado, pudiendo producirse novedades en el futuro.

En Moscú siguen abiertas muchas interrogantes, como por qué los vecinos de las ciudades tomadas por los mercenarios les despidieron con abrazos y comida o por qué durante las horas de tensión no hubo muestras ciudadanas de apoyo al presidente Putin.

El presidente aparecía en televisión por primera vez en un discurso a la nación en directo en el que defendía que "se tomaron decisiones para evitar derramamiento de sangre" y agradecía a sus compatriotas “su resistencia, solidaridad y patriotismo, demostrando que cualquier chantaje y agitación estaban condenados al fracaso”, sentenciando que "una rebelión armada habría sido reprimida de todos modos".

Putin se dirigía también directamente a los miembros del grupo Wagner reconociendo sus hazañas y ensalzando que “tomaran la decisión correcta, no cometiendo un derramamiento de sangre”. “Hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, o regresar con sus familiares y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá”.

Mientras el ministro de Defensa señalado por Prigozhin, Serguei Shoigu, protagonizaba un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa en el que se le veía pasando revista a las tropas en Ucrania y en una reunión con los mandos de la zona. Podría haberse grabado antes del fin de semana y no se ha dado más información al respecto. Sigue al frente del ministerio y no ha habido decisiones de Putin en caliente. Desde el Kremlin se prepara una gran manifestación de apoyo al presidente y la seguridad en el país se ha reforzado. Nadie quiere más sorpresas.