Putin tacha de «agresión injustificada» el ataque de EE UU a Irán

En el Kremlin, saben que el conflicto armado entre Israel e Irán puede traer consecuencias tan positivas como también nefastas para Rusia. Teherán es el gran socio estratégico de Moscú en la zona y mimar al régimen se ha convertido en una de las prioridades rusas tras haber perdido el apoyo incondicional de la Siria de Bachar al Asad. Hace cinco meses, esa alianza estratégica con Irán se plasmaba en un acuerdo bilateral rubricado por Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian.

Nadie sabe si este último espera la ayuda militar de Rusia, aunque desde el Kremlin sostienen que el convenio firmado no es una alianza en materia de defensa. El propio ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, explicaba recientemente que dicho acuerdo «prestaba atención especial al fortalecimiento y coordinación de intereses de paz y seguridad a nivel regional y global», dejando de manifiesto «la aspiración de Moscú y Teherán de una más estrecha cooperación en materia de seguridad y defensa». Sin duda, el deseo del Kremlin y Putin es que esta escalada militar no vaya en aumento, ya que Rusia no está en condiciones de ayudar militarmente a Irán. Primero, por no disponer de medios materiales, puesto que todo el armamento ruso se está destinando a Ucrania. En segundo lugar, porque Moscú no debería decantarse de manera decidida a ayudar a un régimen al que EE UU ha declarado oficialmente como enemigo.

Putin tachó ayer de «agresión injustificada» los ataques perpetrados contra Irán por Estados Unidos e Israel al reunirse en el Kremlin con el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí. «La agresión absolutamente injustificada contra Irán no tiene ninguna base ni justificación», dijo al comienzo de la reunión transmitida en directo por la televisión.

Putin, quien envió sus «mejores deseos» al líder supremo, Ali Jameneí, y al presidente iraní, subrayó que Rusia «realiza esfuerzos para ayudar al pueblo iraní». Destacó que la visita del jefe de la diplomacia iraní tiene lugar «en un difícil período de agudo agravamiento de la situación en la región [Oriente Medio] y su entorno». «Tenemos unas buenas y fiables relaciones con Irán», dijo y subrayó que la postura rusa al respecto es «bien conocida».