Al Qaeda amenaza de muerte a los camioneros que transporten combustible a Mali

Abou Hudheifah al-Bambari, alias Bina Diarra/Portavoz de JNIM, fra nquicia de Al Qaeda en el Sahel, ha anunciado que van a intensificar el bloqueo de combustibles y que "todos los conductores de camiones cisterna son ahora objetivos militares que serán ejecutados".

Asimismo, amenazan al grupo NDC, principal proveedor de combustible de Malí, y exige que deje de abastecer a Bamako, a cuyos habitantes recomienda "arrepentirse y a cerrar las discotecas".

Al-Bambari se muestra muy contento porque hay menos accidentes de tráfico y la actividad de bares y discotecas en Bamako se ha reducido, informa Sahelintel.