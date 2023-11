¿Por qué los británicos llevan una amapola roja en la solapa?

En noviembre, muchas personalidades británicas portan estos días una amapola roja en la solapa. También en monumentos y lugares emblemáticos de Reino Unido se pueden ver estos días pequeñas amapolas rojas o ramos enteros de esta característica flor.

Desde la embajada británica en España nos explican el porqué de esta ya tradición tan arraigada en Reino Unido.

"Se trata del llamado ‘Poppy Appeal’, una campaña impulsada cada año por la ONG Real Legión Británica (RBL, por sus siglas en inglés) para conmemorar a los militares británicos y de la Commonwealth que han perdido la vida en acto de servicio". Así, estos días alrededor de 40.000 voluntarios salen a las calles de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte para recolectar donaciones de los ciudadanos que, a cambio, reciben una de esas amapolas.

Según datos de la embajada, la relevancia de esta campaña es mayúscula. "Cada año se distribuyen 45 millones de amapolas en Reino Unido hasta el 11 de noviembre (día del armisticio de la Primera Guerra Mundial), y la recaudación se destina al apoyo de militares, veteranos y sus familias".

Campo de amapolas La Razón

También indican desde la legación británica que miles de ellas también se reparten en España "gracias al esfuerzo de la rama española de la Real Legión Británica, de la que es patrón el embajador británico en el país, Hugh Elliott".

¿Cuántas amapolas serán distribuidas en España?

El presidente interino de RBL España, Nick Keen, asegura que este 2023 se distribuirán "8.000 amapolas de papel (muchas de las cuales, reciclables íntegramente)". El año pasado, gracias a la venta de estas flores se lograron unos 125.000 euros que permitieron "atender a los beneficiarios que lo necesitan".

Desde Real Legión Británica indican que en 2022 la ONG recibió en 2022 un total de 1.200 llamadas de las que se abrieron más de 500 casos que tuvieron que ser atendidos por sus asistentes sociales. “Cada céntimo recaudado se queda en España, por lo que cualquier contribución, por grande o pequeña que sea, marcará una diferencia real en la vida de las personas a las que ayudamos”, asevera Keen.

Por su parte, Stephen McGlory, agregado de Defensa de la embajada británica en España, asegura que hay “una hermosa dualidad en la amapola” ya que al llevarla muestran su “respeto y recuerdo a los que no volvieron” de las guerras y, al donar dinero para la campaña, ayudan “a los que sí volvieron, pero heridos física o mentalmente”.

¿Pero por qué son amapolas?

Muchos se preguntan porqué esta flor se ha convertido en un símbolo de la Primera Guerra Mundial.

Y es que la Gran Guerra "no sólo arrasó millones de vidas humanas, sino también los territorios sobre los que se disputó, que quedaron reducidos a barro y escombros". Sin embargo, recuerdan en la embajada británica, "entre tanta destrucción, el rojo de las amapolas de los campos europeos emocionó al teniente coronel y poeta canadiense John McCrae tras perder a un amigo en combate en 1915, llevándole a escribir su famoso poema In Flanders Fields (En los campos de Flandes, en español): “In Flanders' fields the poppies blow… (En los campos de Flandes soplan las amapolas, en español)”.

Así, la amapola roja se convirtió en todo un símbolo que se utliza el Día del Recuerdo en Reino Unido. "Los británicos conmemoran cada 11 de noviembre no solo el armisticio, sino también a los miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que de un modo u otro han participado en distintos conflictos, más allá de la Primera Guerra Mundial".

Es más, también se homenajea a los "millones de soldados de la Commonwealth que han combatido junto a las tropas británicas en las dos guerras mundiales". Desde la Embajada de Reino Unido recuerdan además que parte "de lo que se recauda cada año en el Poppy Appeal se destina al apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas de esos territorios".