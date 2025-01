"Lo que está proponiendo Trump representa una ruptura con la tradicional diplomacia norteamericana"

Pregunta: ¿Por qué Donald Trump ahora manifiesta una intención de tener una política exterior más agresiva que en su último mandato?

Respuesta: Las declaraciones de Trump resultan sorprendentes en un doble sentido, el primero en su naturaleza: la distopía que representa lo que dice. Si bien es cierto que Estados Unidos ha incrementado su territorio a lo largo de su historia gracias a o debido a la compra de territorio, como por ejemplo el Mississippi a los franceses o Alaska a los rusos, pero la situación actual no tiene nada que ver con la del siglo XIX, cuando sucedieron todas esas compras.

Dicho esto, lo que resulta sorprendente es que Estados Unidos, por lo general, ha sido bastante continuista con su política exterior, con su diplomacia, indistintamente de los cambios de gobierno. Sin embargo, lo que está proponiendo Trump sí que representa una ruptura con la tradicional diplomacia norteamericana.

A Trump hay que tomarle en serio cuando habla, aunque, como se dice, no hay tomarlo al pie de la letra, pero sí hay que tomar sus palabras con precaución porque no son simples bravuconadas.

De esta manera, el mensaje de Trump tiene un consumo doble: el doméstico, para aquellos quienes le han votado, para mostrarles que Estados Unidos vuelve a ser el gran líder mundial, el que impone la ley, y que tienen fuerza suficiente como para imponer su voluntad y hacer valer sus valores y principios.

Y, por otro lado, el mensaje exterior a otras naciones y no exclusivamente occidentales. En el sentido de que Estados Unidos recuperará el liderazgo y volverá a ser el indiscutible gendarme del mundo.

P: ¿Podrían entenderse estas intenciones de Trump como una respuesta estadounidense a la posible implementación de un mundo multipolar?

R: Yo creo que Donald Trump está focalizando todas sus actuaciones a nivel internacional en China. Si nos fijamos, nombra a China cuando habla de Groenlandia y, de manera más enfática, cuando habla del canal de Panamá. Y cuando dice que Canadá debiera anexionarse a Estados Unidos, lo que está queriendo decir es que hay que ser muy fuertes para poder enfrentarse al poderío chino, que está cada vez implementándose más en el mundo. No se trataría tanto de los BRICS, pero sí que le preocupa mucho China.

P. ¿Consideras también que podría tratarse de una cortina de humo de Trump para desviar la atención sobre el veredicto del caso “Stormy Daniels”?

R: No, los juicios ya están dirimidos. Es el último que le queda, porque los otros, más graves en mi opinión, ya están solventados.

Él dijo que el primer día de mandato él iba a ser un dictador. Yo no sé si será únicamente el primer día de mandato o es una forma de indicar que el control que tiene sobre el Congreso y el Senado es tal, sin referirme al número de votos, sino al control de los votos en sí, que va a poder hacer lo que quiera.

Después veremos si lo hace, porque no es tan fácil. No tengo constancia de ningún presidente que haya tenido el poder que ha tenido Trump. Las cosas no son sencillas, y hablamos de la democracia más antigua del mundo.

P: Otro que se ha manifestado mucho en asuntos exteriores es Elon Musk. ¿Qué papel podría jugar en esa nueva diplomacia estadounidense?

R: En el caso de Elon Musk y Donald Trump, no tengo claro cuál de los dos es la voz de su amo, ya que entre ellos existe un entendimiento que permite que lo que diga uno, lo asuma el otro. Lo que me preocupa, fundamentalmente de Musk, es la desestabilización que están llevando a cabo de los que han sido sus socios tradicionales o ese deseo de intervenir en otras naciones. En el caso de este, lo que quiere es poder, no poder económico, sino la posibilidad de cambiar gobiernos o influir en naciones. Eso es lo que va buscando, desde mi punto de vista.