¿Qué es la llamada "muerte cruzada" que se ha activado en Ecuador?

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha invocado la "muerte cruzada", ¿pero a qué es este proceso y a quién beneficia? Entrevistamos a Regis Dandoy, profesor y coordinador de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito, para que nos dé las claves de la última crisis política en Ecuador.

¿Qué es este proceso conocido en Ecuador como la «muerte cruzada»?

Es un proceso constitucional único en el mundo, que dice que si el presidente de la República de Ecuador decide disolver la Asamblea automáticamente se suicida políticamente. El artículo de la Constitución ecuatoriana lleva consigo que se disuelve la Asamblea tiene que convocar nuevas elecciones legislativas y presidenciales el mismo día. De ahí el nombre de «muerte cruzada», pues uno no puede irse sin el otro. Ninguno se queda en el poder durante su mandato.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones de Ecuador, pueden convocarse con tan poco tiempo?

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador tiene siete días para convocar nuevas elecciones. Se supone que lo anunciarán dentro de este plazo y oficialmente tienen después seis meses para organizar los comicios. Pero estamos en un contexto político específico, de presupuesto jurídico, por lo que se estima que las próximas elecciones legislativas y presidenciales tengan lugar entre los próximos tres y seis meses. Esto, en cuanto a la primera vuelta. Si finalmente hace falta una segunda ronda de las presidenciales, se celebrarán a los próximos dos meses.

¿A quién beneficia la decisión del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevos comicios, si es que beneficia a algún partido?

La decisión de disolver la Asamblea ya beneficia al partido que se llama Revolución Ciudadana, que es el principal partido de oposición, la fuerza política del expresidente Rafael Correa. Esta formación ha cambiado varias veces de nombre, el grupo parlamentario se llama Unión por la Esperanza (UNES). Este partido ganó las elecciones locales y regionales de febrero de este año y en todos los sondeos ya les anuncian como los grandes ganadores de las próximas elecciones. Entonces sí, ellos empujaron justamente esto. Ellos avisaron de sus decisiones, al llamar a una destitución del presidente y antes de que lograran destituirle, fue Lasso el que ha disuelto la Asamblea en un contraataque preventivo por parte del presidente. Sin embargo, se supone que el partido Revolución Ciudadana podría ganar las próximas elecciones presidenciales y tal vez obtener la mayoría absoluta de los escaños en la Asamblea Nacional, o sea, ganaría las dos elecciones.

¿Y cómo ha sentado esta noticia entre la opinión pública ecuatoriana? Me imagino que estarán cansados de los escándalos, la inestabilidad así como la corrupción política...

Sí. Aunque la oposición ya había anunciado desde hace semanas que buscaban destituir al presidente y Lasso había advertido que si le querían destituir, disolvería la Asamblea antes. En este sentido no ha sido una sorpresa para los ecuatorianos. Aunque la estabilidad no vendría mal al país. No es el mejor momento para Ecuador para tener este tipo de crisis política. Cabe recordar que la situación económica no es la mejor. También ha habido tensiones sociales importantes. Hubo manifestaciones indígenas bastante fuertes y violentas en junio, hace menos de un año. Asimismo la criminalidad está subiendo, el narcotráfico y el crimen organizado es realmente preocupante en todo el país y encima si ahora una crisis política... No es el mejor momento para una nueva campaña electoral. Se avecina una situación difícil.