¿Qué países tienen la costa más corta del mundo?

Alrededor del mundo, hay entre 356.000 y 372.000 kilómetros de costa. Así, de los más de 200 países, hay un porcentaje que no tienen acceso al mar. Otros, aunque tenga salida al mar, su costa no tiene muchos metros, es decir, son aquellos que tienen una extensión territorial más pequeña en relación con su línea costera. a longitud de la costa se ve influenciada por diversos factores, como la precisión de las mediciones, la consideración de las características geográficas detalladas y los criterios para medir las líneas costeras de las islas. En total, son 45 países en el mundo que no tienen acceso al mar.

El acceso a la línea costera es muy importante para el comercio o intercambio cultural, y en general, los países sin acceso al mar suelen ser territorios empobrecidos (aunque hay excepciones como Suiza). Por otro lado, los países con más kilómetros de costa tienen muchas opciones comerciales. En sí, las costas tienen numerosos beneficios para los países donde se encuentran, con ventajas económicas que también incluyen el transporte, el turismo, la extracción de recursos como la pesca y los asentamientos humanos.

Estos son los países con acceso al mar que menos costa tienen

Es el Principado de Mónaco el país que menos costa tiene de los que cuentan con acceso al mar. Esta pequeña región autónoma, dentro de la Riviera francesa en Europa occidental, limita solo con Francia en superficie. Este pequeño país tiene aproximadamente 4,1 kilómetros a lo largo del mar Mediterráneo. Por otro lado, esta Bosnia y Herzegovina, un país que limita con Serbia, Croacia y Montenegro y cuya única salida al mar es el Corredor de Neum, de tan solo 7,8 kilómetros.

Tuvalu, país insular en el Océano Pacífico, se encuentra entre Australia y Hawái y se componen de tres islas de arrecifes además de seis atolones verdaderos. Ocupa un área total de veintiséis kilómetros cuadrados y tiene una costa de veinticuatro kilómetros, lo que convierte en el tercer país del mundo con la costa más corta. Jordania sería el cuarto país en esta clasificación. Este país de Oriente Medio, que limita con Arabia Saudita, Palestina, Siria, Irak e Israel, tiene 26 kilómetros de costa.

Entre el resto de este tipo de países, está la República Democrática del Congo, con 37 kilómetros de costa; Eslovenia, con 41 kilómetros; Togo, con 53 kilómetros, o Irak, con 58 kilómetros de costa.